Μιλγουόκι Μπακς-Λίλαρντ: «Ενθουσιασμένος που θα παίξω με τον καλύτερο παίκτη της Λίγκας»

Ο πρώην σούπερ σταρ των Μπλέιζερς δήλωσε ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί δίπλα «στον καλύτερο παίκτη του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο», ενώ πρόσθεσε πως είναι έτοιμος να ανταποκριθεί και στα αμυντικά καθήκοντά του, καλύπτοντας το κενό του Τζρου Χόλιντεϊ.

«Πέρασα όλη μου την καριέρα στο Πόρτλαντ και είμαι ευγνώμων για την εμπειρία. Δεν είναι μυστικό το πόσο θέλω να κερδίσω για αυτό φτάσαμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να είμαι περισσότερο ενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του οργανισμού και να παίξω δίπλα στον καλύτερο παίκτη της Λίγκας. Θα έχει πλάκα. Είναι η πρώτη φορά που γίνομαι trade και δεν ήξερα τι να περιμένω, αλλά όλοι υποδέχθηκαν εμένα και την οικογένειά μου πολύ θερμά. Με έκανε ακόμα πιο ενθουσιασμένο και μου έδωσε μεγαλύτερη ώθηση να δουλέψω.

Δεν ήξερα τι θα συμβεί. Μου τηλεφώνησε ο ατζέντης μου και μου είπε ότι έγινα trade στο Μιλγουόκι. Σκέφτηκα "γίνομαι όντως ανταλλαγή;". Κατάλαβα από το σοβαρό του ύφος ότι είναι αλήθεια. Μου είπε "θα σε αφήσω να το επεξεργαστείς λίγο και θα σε ξαναπάρω αφού τακτοποιήσω κάποια πράγματα". Άρχισα να πανικοβάλλομαι λίγο για την οικογένειά μου και τη μετακόμιση.

Ήθελα να πω τα νέα στην οικογένειά μου, αλλά κανείς δεν ήταν στο σπίτι. Όλοι ήταν έξω και έκαναν κάτι. Άρχισα να παίρνω τηλέφωνα, αλλά κανείς δεν το σήκωνε. Μετά άρχισα να σκέφτομαι την ομάδα στην οποία μετακομίζω και τότε άρχισα να ενθουσιάζομαι.

Κάθε χρόνο έμπαινα αισιόδοξος στη σεζόν, πιστεύοντας ότι μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Ερχόμενος σε αυτή την κατάσταση, γνωρίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό με ενθουσίασε ακόμα περισσότερο.

Περίπου πριν από δύο εβδομάδες το Μιλγουόκι έγινε ένας πιθανός προορισμός για εμένα. Είναι ευρέως γνωστό ότι ήθελε να παίξω με τον Γιάννη, οπότε όταν το συζήτησα με τον μάνατζέρ μου κατέστησα σαφές ότι θα με ενδιέφερε. Σε τέτοιες καταστάσεις ποτέ δεν έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το που θα καταλήξεις.

Θα είμαι πάντα ο εαυτός μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαι στο προσκήνιο ή ότι όλα θα γίνονται για εμένα. Δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Θα βρω τον τρόπο να είμαι επιδραστικός. Το να παίζω μαζί με τον Γιάννη θα κάνει το παιχνίδι πολύ πιο απλό και εύκολο για εμένα. Με τον τρόπο που επιτίθεμαι θα έχει και εκείνος ευκαιρίες που δεν είχε στο παρελθόν. Θα είναι συναρπαστικό. Δεν προσδοκώ όλα να περιστρέφονται γύρω μου. Ξέρω τι παίκτης είμαι και τι παίκτης είναι ο Γιάννης. Ξέρω πώς να κάνω την παρουσία μου αισθητή.

Dame speaks to his role on the squad ?? pic.twitter.com/erX7oSweNo