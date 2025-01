Μίμης Δομάζος: Το αφιέρωμα της UEFA στον «Στρατηγό»

Γιώργος Κούδας στον Realfm 97,8: «Το μυαλό του Μίμη Δομάζου λειτουργούσε σε κλάσματα δευτερολέπτου»

Μίμης Δομάζος: Τη Δευτέρα η κηδεία του «Στρατηγού»

Μίμης Δομάζος: Aπό τις αλάνες των Αμπελοκήπων, στον Παναθηναϊκό και το Γουέμπλεϊ

On behalf of European football, we are saddened to learn of the passing of Mimis Domazos.

A Panathinaikos legend and one of Greece’s greatest players, he won nine league titles and three Greek Cups, captaining his club to the 1971 European Cup final.

Rest in peace, Mimis.