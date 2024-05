MLS: «Διαστημικός» Μέσι μοίρασε 5 ασίστ και έβαλε ένα γκολ σε ένα ημίχρονο

Η Ίντερ Μαϊάμι σκόραρε δύο φορές (Ρόχας 48’ και Μέσι 50’) σε ένα διάστημα δύο λεπτών στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου για να κάνει την ανατροπή, έχοντας μείνει πίσω στο σκορ από το γκολ του Βανζέιρ (30’).

Για τον Μέσι ήταν το 10ο γκολ του στη σεζόν. Ο Αργεντινός έχει γκολ στα τελευταία επτά ματς του πρωταθλήματος.

