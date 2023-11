MLS: Kορυφαίος πρωτοεμφανιζόμενος στo πρωτάθλημα ο Γιακουμάκης - Άφησε δεύτερο τον Μέσι

Έτσι, βάσει ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχαν παίκτες, σύλλογοι και media, ο 28χρονος πήρε το βραβείο του καλύτερου «newcomer», νεοφερμένου δηλαδή, παίκτη του MLS, συγκεντρώνοντας συνολικά το 45,78% των ψήφων και αφήνοντας στη 2η θέση του «βάθρου» μια από τις πιο... συζητημένες μεταγραφές της ιστορίας.

Ο λόγος φυσικά για τον Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι που συγκέντρωσε το 27,28% των ψήφων. Στην 3η θέση ο Έντουαρντ Λόουεν της Σεντ Λιούις Σίτι.

Kάτι παραπάνω από άξια η διάκριση του Γιώργου Γιακουμάκη φυσικά, μιας και ο διεθνής επιθετικός δεν έχει σταματήσει να «πυροβολεί» στην Αμερική. Σε 27 εμφανίσεις με την Ατλάντα Γιουνάιτεντ μετρά 17 τέρματα, όντας ένας από τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας του.

Major League Soccer today announced @ATLUTD forward Giorgos Giakoumakis as the 2023 MLS Newcomer of the Year.https://t.co/zY0c28y2sn