ΜΜΕ Βραζιλίας: Έτοιμος να «πετάξει» για Ελλάδα ο μάνατζερ του Τετέ... με την πρόταση της Γκρέμιο - Real.gr

Ραγδαίες εξελίξεις αποκαλύπτουν ΜΜΕ της Βραζιλίας, σχετικά με την πιθανή μετακίνηση του Τετέ στην Γκρέμιο.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός-που αναφέρεται ότι προσεγγίστηκε και από την Φλαμένγκο-, βρίσκεται από την Τρίτη (23/12), στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ για να περάσει τις διακοπές του, στην πρωτεύουσα Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Φέρεται να βρίσκεται σε συνομιλίες με το σύλλογο της Βραζιλίας και να ζητά από τον Παναθηναϊκό να αποδεχτεί την προσφορά της Γκρέμιο, στην αρχή της επόμενης μεταγραφικής περιόδου, τον Ιανουάριο.

Ο σύλλογος έχει ήδη συναντηθεί με τον μάνατζερ του παίκτη, Πάμπλο Μπουένο, και εργάζεται για να εξασφαλίσει τον δανεισμό του για τουλάχιστον μία σεζόν.

Όπως αναφέρεται, ο μάνατζερ του θέλει να ταξιδέψει στην Ελλάδα τις επόμενες ώρες, όπου θα παρουσιάσει επίσημα την πρόταση της Γκρέμιο στον Παναθηναϊκό.

Σημειώνεται ότι, ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ θα επισημοποιήσει μια πρόταση περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον δανεισμό του παίκτη, ενώ η ομάδα της Βραζιλίας θέλει επίσης ένα σταθερό ποσό μεταγραφής, μια οψιόν αγοράς που ορίζεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Εν τω μεταξύ ο πρώην επιθετικός της Γκρέμιο, Λουίς Μάριο, που εργάζεται ως σχολιαστής στο πρόγραμμα «Os Donos da Bola», στο TV Bandeirantes-RS, ανέφερε ως ιδιαίτερα σημαντική την άφιξη του Τετέ, ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει και τη θέση «10».

«Δεν θα ήταν κακό να παίξει ως μέσος. Ένας μέσος χρειάζεται μυαλό και δεν είναι ηλίθιος όταν παίζει, εκτός από τη δύναμη, την οποία διαθέτει, και την τεχνική ποιότητα. Φυσικά, τον προτιμούμε στην πτέρυγα. Όμως ο Τέτε μπορεί να παίξει και εκεί», δήλωσε ο Λουίς Μάριο.

Στη διάρκεια της συζήτησης, επισημάνθηκε ότι η πιθανή άφιξη του Τετέ θα μπορούσε να αποτρέψει την Γκρέμιο από το να χρειαστεί να αποκτήσει δύο παίκτες:

«Ο Τετέ θα μπορούσε να κάνει την Γκρέμιο να αποφύγει την υπογραφή ενός ακόμη παίκτη. Γιατί αν η Γκρέμιο θέλει έναν μέσο και έναν δεξιό εξτρέμ, και εκείνος μπορεί να παίζει και τους δύο ρόλους, η ομάδα δεν χρειάζεται δύο, ειδικά με τους τρέχοντες οικονομικούς της περιορισμούς», τονίστηκε.

Ο Τέτε-προερχόμενος από το σύστημα ακαδημιών της Γκρέμιο-, ο οποίος είχε προηγουμένως προπονητή τον Λουίς Κάστρο-νυν προπονητή της Γκρεμιο- στην Ουκρανία, πουλήθηκε στη Σαχτάρ Ντόνετσκ το 2019 χωρίς να έχει παίξει ποτέ για την επαγγελματική ομάδα της Γκρέμιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ