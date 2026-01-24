Μονακό: «Ο Κόρι Τζόζεφ είχε κάθε δικαίωμα ν' αξιοποιήσει μια νέα ευκαιρία» - Real.gr

Η Μονακό με ανακοίνωσή της ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος χθες (23/1) ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στην Μονακό δεν επέτρεψαν στον παίκτη ν’ αγωνιστεί με τη φανέλα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Όπως τονίζουν οι Μονεγάσκοι «οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν στενά και εποικοδομητικά για να βρουν μια αμοιβαία ικανοποιητική λύση, επιτρέποντας στον Κόρι ν’ αγωνιστεί αμέσως και να συνεχίσει να επιδιώκει το πάθος του στο υψηλότερο επίπεδο.

Στη σχετική ανακοίνωση της Μονακό αναφέρεται:

«Ο Κόρι Τζόζεφ και η Μονακό συμφώνησαν αμοιβαία να τερματίσουν τη συνεργασία τους λόγω περιορισμών στις εγγραφές παικτών για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, και οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν στενά και εποικοδομητικά για να βρουν μια αμοιβαία ικανοποιητική λύση, επιτρέποντας στον Κόρι να αγωνιστεί αμέσως και να συνεχίσει να επιδιώκει το πάθος του στο υψηλότερο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Μονακό, ο Κόρι επέδειξε εξαιρετικό επαγγελματισμό, ακλόνητη δέσμευση και μια πολύ θετική στάση μέσα στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχε σε επίσημους αγώνες. Ο σύλλογος τον ευχαριστεί ειλικρινά για την υποδειγματική του συμπεριφορά, την καθημερινή του εργασία και την ενέργεια που έφερε στην ομάδα.

Παίκτης με χαρακτήρα και επαγγελματίας άξιος σεβασμού, ο Κόρι είχε κάθε δικαίωμα να αξιοποιήσει μια νέα ευκαιρία και η Μονακό είναι πραγματικά χαρούμενη που τον βλέπει να συνεχίζει την καριέρα του.

Η Μονακό εύχεται στον Κόρι καλή επιτυχία στο μέλλον της επαγγελματικής του πορείας».