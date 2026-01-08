Μόντε Μόρις: «Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Μόντε Μόρις μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού, πριν από τον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου. «Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός» δήλωσε ο 30χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ.

Για τις πρώτες του μέρες στην Ελλάδα, ο Μόρις δήλωσε: «Μου αρέσει πολύ εδώ. Οι οπαδοί είναι σπουδαίοι, ο οργανισμός είναι σπουδαίος. Ο κόουτς και οι συμπαίκτες μου με έχουν αγκαλιάσει. Ακόμη προσαρμόζομαι. Προσπαθώ να μαθαίνω μέρα με την ημέρα. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Για την εικόνα του είπε: «Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου, να βρω τρόπους να είμαι πιο επιθετικός και να οργανώνω. Βλέπω πολλά βίντεο. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σταδιακά, έχω παίξει 2-3 ματς. Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός για τους συμπαίκτες μου και θεωρώ ότι θα βελτιωθώ».

Για τις διαφορές με το ΝΒΑ τόνισε: «Προφανώς το στιλ του παιχνιδιού είναι αρκετά διαφορετικό. Το παρκέ, η ρακέτα είναι μικρότερα. Στο NBA υπάρχουν 3″ στη ρακέτα, υπάρχουν περισσότεροι χώροι. Το μπάσκετ είναι παντού μπάσκετ. Το θέμα είναι να παίρνεις γρηγορότερα αποφάσεις σε μικρότερο χρόνο».

Για το τι θέλει η ομάδα από εκείνον εξήγησε: «Πρέπει να φέρνω ένταση στο παιχνίδι όταν ο Τόμας Ουόκαπ δεν είναι στο παρκέ. Ν’ αυξάνω ή να διατηρώ την ένταση, να είμαι ο εαυτός μου και να οργανώνω».