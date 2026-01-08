Quantcast
Μόντε Μόρις: «Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Μόντε Μόρις: «Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός» – ΒΙΝΤΕΟ

17:45, 08/01/2026
Μόντε Μόρις: «Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μόντε Μόρις μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού, πριν από τον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου. «Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός» δήλωσε ο 30χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ.

Για τις πρώτες του μέρες στην Ελλάδα, ο Μόρις δήλωσε: «Μου αρέσει πολύ εδώ. Οι οπαδοί είναι σπουδαίοι, ο οργανισμός είναι σπουδαίος. Ο κόουτς και οι συμπαίκτες μου με έχουν αγκαλιάσει. Ακόμη προσαρμόζομαι. Προσπαθώ να μαθαίνω μέρα με την ημέρα. Έχουμε πολλά παιχνίδια μπροστά μας».

Για την εικόνα του είπε: «Πρέπει να είμαι ο εαυτός μου, να βρω τρόπους να είμαι πιο επιθετικός και να οργανώνω. Βλέπω πολλά βίντεο. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σταδιακά, έχω παίξει 2-3 ματς. Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός για τους συμπαίκτες μου και θεωρώ ότι θα βελτιωθώ».

Για τις διαφορές με το ΝΒΑ τόνισε: «Προφανώς το στιλ του παιχνιδιού είναι αρκετά διαφορετικό. Το παρκέ, η ρακέτα είναι μικρότερα. Στο NBA υπάρχουν 3″ στη ρακέτα, υπάρχουν περισσότεροι χώροι. Το μπάσκετ είναι παντού μπάσκετ. Το θέμα είναι να παίρνεις γρηγορότερα αποφάσεις σε μικρότερο χρόνο».

Για το τι θέλει η ομάδα από εκείνον εξήγησε: «Πρέπει να φέρνω ένταση στο παιχνίδι όταν ο Τόμας Ουόκαπ δεν είναι στο παρκέ. Ν’ αυξάνω ή να διατηρώ την ένταση, να είμαι ο εαυτός μου και να οργανώνω».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved