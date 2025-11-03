Μόντριτς: «Αυτοί είναι οι πέντε κορυφαίοι ποδοσφαιριστές» - Real.gr

Ο Λούκα Μόντριτς, έχοντας κλείσει τα 40 του χρόνια τον περασμένο Σεπτέμβριο, συνεχίζει τη διαδρομή του στα γήπεδα της Serie A με τη φανέλα της Μίλαν.

Ο διάσημος Κροάτης σε συζήτηση με τον δημοφιλή YouTuber @therealyesus αποκάλυψε τους πέντε αγαπημένους του παίκτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου:

«Οι πέντε κορυφαίοι ποδοσφαιριστές. Ιστορικές προσωπικότητες ή παίκτες που σας αρέσουν», τον ρώτησε ευθέως ο δημιουργός περιεχομένου.

Χωρίς δισταγμό, ο Κροάτης μέσος ξεκίνησε τη λίστα του: «Μαραντόνα, Φραντσέσκο Τότι, ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, ο Ζβόνιμιρ Μπόμπαν, που ήταν το είδωλό μου, και έχω έναν ακόμα… Θα πω “Ζιζού”», κατέληξε. Η απάντησή του, όπως αναμενόταν, έγινε γρήγορα viral.