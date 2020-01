Μόρας για τη ρατσιστική επίθεση σε Μπα: Ισόβιος αποκλεισμός στους ρατσιστές - ΑΕΛ: Απαράδεκτη συμπεριφορά από 2-3 άτομα

ΠΗΓΗ: filathlos

«Δυστυχώς μόνο ο ισόβιος αποκλεισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στο να εξαλειφθεί κάθε ίχνος ρατσισμού . Εμείς σαν ποδοσφαιριστές θα είμαστε ενωμένοι και ενάντια σε αυτούς τους ανεγκέφαλους. Say No To Racism», έγραψε στο instagram.