Moto GP: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Μάρκεθ

Θα του έφτανε και η δεύτερη θέση για να πάρει τον τίτλο, όμως ήθελε να το κάνει με στυλ και μετά από μεγάλη «μάχη» με τον Φάμπιο Κουαρταραρό μπόρεσε να κερδίσει.

Ο Γάλλος είχε το προβάδισμα σε όλο τον αγώνα, στον τελευταίο γύρο ο Ισπανός προσπέρασε, του απάντησε στην προτελευταία στροφή ο Κουαρταραρό, αλλά ο Μάρκεθ είχε καλύτερη έξοδο στην τελευταία και πανηγύρισε έξαλλα τη νίκη και τον τίτλο.

O επόμενος αγώνας θα γίνει στις 20 Οκτωβρίου στο Μοτέγκι της Ιαπωνίας.

Αναλυτικά η κατάταξη:

Η βαθμολογία των αναβατών:

1. Μαρκ Μάρκεθ 325

2. Αντρέα Ντοβιτσιόζο 215

3. Άλεξ Ρινς 167

4. Μάβερικ Βινιάλες 163

5. Ντανίλο Πετρούτσι 162

6. Βαλεντίνο Ρόσι 145

7. Φάμπιο Κουαρταραρό 143

Behind every great rider, is a great team! ??@marcmarquez93 and @HRC_MotoGP are truly the perfect dream team! ??#8ball | #ThaiGP ???? pic.twitter.com/J9BQMI11Om