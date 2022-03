Μoto GP: Σοκαριστική πτώση του Μάρκεθ στο Grand Prix της Ινδονησίας - BINTEO

Ο Μάρκεθ διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο, με τα αποτελέσματα των εξετάσεων να δείχνουν πως είχε υποστεί διάσειση. Ο 29χρονος οδηγός μετρούσε ήδη δύο πτώσεις κατά τη διάρκεια των προκριματικών χθες, Σάββατο (19/3).

Today Marc Marquez crashed again in the warm-up session. #xposureid#motogp#marcmarquezpic.twitter.com/GBHLd2XcZf