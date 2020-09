Μουνάρ - Τσιτσιπάς 2-3: Με τρομερή ανατροπή στον 2ο γύρο του Roland Garros - ΒΙΝΤΕΟ

Έπρεπε να δει το φάσμα του πρόωρου αποκλεισμού κατάματα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς για να «αφυπνιστεί», να ανεβάσει την απόδοσή του και να νικήσει με σούπερ ανατροπή τον Ισπανό Χάουμε Μούναρ με 3-2 σετ στον α΄ γύρο του Ρολάν Γκαρός, ύστερα από αγώνα που διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες!

Ο Καταλανός τενίστας προηγήθηκε μάλλον άνετα με 2-0 σετ (6-4, 6-2), όμως ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το δεύτερο σετ έδειξε μεγάλο σθένος και κατακτώντας τα επόμενα τρία με 6-1, 6-4, 6-4 έφτασε σε μια μεγάλη ανατροπή και νίκη. Tsitsipas survives!

Fights back from two sets down to defeat Munar 4-6 2-6 6-1 6-4 6-4.#RolandGarrospic.twitter.com/8kau3PfMMA

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020