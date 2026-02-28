Μουντιάλ 2026: Ειδική αποστολή της FIFA στο Μεξικό για την ασφάλεια - Real.gr

Η FIFA θα αποστείλει αποστολή στο Μεξικό προκειμένου να αξιολογήσει αρκετά ευαίσθητα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και την ασφάλεια ενόψει των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που θα διεξαχθούν στη χώρα, ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/2) η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η Σέινμπαουμ διευκρίνισε ότι είχε συνομιλήσει την Πέμπτη (26/2) με τον πρόεδρο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο. Στη συνέχεια, ο ίδιος επανέλαβε μέσω Instagram την «πλήρη εμπιστοσύνη του στη διοργανώτρια χώρα», μετά το κύμα βίας που ξέσπασε έπειτα από τον θάνατο ισχυρού βαρόνου ναρκωτικών, γεγονός που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, εξήγησε η πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου, «με διαβεβαίωσε για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στη χώρα μας και συμφωνήσαμε ότι μια ομάδα της FIFA θα έρθει ούτως ή άλλως για να εξετάσει αρκετά ζητήματα».

Ο επικεφαλής της FIFA τη ρώτησε αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που την ανησυχεί, συνέχισε. «Του είπα: “ Όχι την Κυριακή ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση και έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα”», πρόσθεσε.

Η Κλαούντια Σέινμπαουμ διευκρίνισε ότι η αποστολή της FIFA θα επικεντρωθεί ιδίως στα ζητήματα κυκλοφορίας και μεταφορών που θα είναι διαθέσιμα για τους φιλάθλους.

Την Τρίτη (24/2), η πρόεδρος του Μεξικού είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει «κανένας κίνδυνος» για τους φιλάθλους και ότι θα παρασχεθούν «όλες οι εγγυήσεις» ασφαλείας ώστε η Γουαδαλαχάρα να φιλοξενήσει κανονικά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Γουαδαλαχάρα θα φιλοξενήσει τον Ιούνιο τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ 2026, το οποίο το Μεξικό συνδιοργανώνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδάς. Θα φιλοξενήσει επίσης τον επόμενο μήνα, όπως και η πόλη Μοντερέι (βορειοανατολικά), τα μπαράζ που θα αναδείξουν τις δύο τελευταίες από τις 48 εθνικές ομάδες που θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μεξικό γνώρισε έκρηξη βίας μετά τον θάνατο του διακινητή ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», σε στρατιωτική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή στην πολιτεία Χαλίσκο (κεντροδυτικά). Ο «Ελ Μέντσο» ηγείτο του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG).