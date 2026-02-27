Μουντιάλ 2026: Ειδική αποστολή της FIFA στο Μεξικό για την ασφάλεια ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου - Real.gr

Η FIFA θα στείλει ομάδα στο Μεξικό για να αξιολογήσει διάφορα ευαίσθητα θέματα, μεταξύ των οποίων και η ασφάλεια, ενόψει των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που θα διεξαχθούν στη χώρα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (27/2) η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Η Σέινμπαουμ τόνισε ότι είχε συνομιλήσει την Πέμπτη (26/2) με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος αργότερα μέσω Instagram επανέλαβε την «πλήρη εμπιστοσύνη του στη διοργανώτρια χώρα», παρά το πρόσφατο κύμα βίας που ξέσπασε μετά τον θάνατο ενός ισχυρού βαρόνου ναρκωτικών, γεγονός που είχε αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την ασφάλεια.

Σε συνέντευξη Τύπου, η πρόεδρος ανέφερε ότι ο Ινφαντίνο «με διαβεβαίωσε για τη διεξαγωγή του Μουντιάλ στη χώρα μας και συμφωνήσαμε ότι μια ομάδα της FIFA θα έρθει ούτως ή άλλως για να εξετάσει αρκετά ζητήματα». Όταν ο πρόεδρος της FIFA τη ρώτησε αν υπήρχε κάτι που την ανησυχούσε, η Σέινμπαουμ απάντησε: «Όχι, την Κυριακή ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση και έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα».

Η αποστολή της FIFA θα εστιάσει ιδιαίτερα σε θέματα κυκλοφορίας και μεταφορών, ώστε να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση των φιλάθλων στους αγώνες.

Την Τρίτη (24/2), η πρόεδρος είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει «κανένας κίνδυνος» για τους φιλάθλους και ότι θα παρασχεθούν «όλες οι εγγυήσεις» ασφαλείας, ώστε η Γουαδαλαχάρα να φιλοξενήσει κανονικά αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Γουαδαλαχάρα θα διοργανώσει τον Ιούνιο τέσσερις αγώνες του Μουντιάλ 2026, το οποίο το Μεξικό συνδιοργανώνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Τον επόμενο μήνα, τόσο η Γουαδαλαχάρα όσο και η πόλη Μοντερέι (βορειοανατολικά) θα φιλοξενήσουν τα μπαράζ για την ανάδειξη των δύο τελευταίων εθνικών ομάδων που θα προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το πρόσφατο κύμα βίας σημειώθηκε μετά τον θάνατο του διακινητή ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο», σε στρατιωτική επιχείρηση την περασμένη Κυριακή στην πολιτεία Χαλίσκο (κεντροδυτικά). Ο Οσεγκέρα ηγείτο του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG).

