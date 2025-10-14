Μουντιάλ 2026: Η βραδιά των εκπλήξεων - Real.gr

Quantcast
Μουντιάλ 2026: Η βραδιά των εκπλήξεων

00:40, 14/10/2025
Μουντιάλ 2026: Η βραδιά των εκπλήξεων

Αρκετές εκπλήξεις περιλάμβαναν οι σημερινοί αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία κράτησε στο 2-2 τη Γαλλία, στερώντας της τη δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα την πρόκριση. Οι «τρικολόρ» δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς θα χρειαστεί να περιμένουν τους αγώνες του Νοεμβρίου, ενώ η Ισλανδία διατηρεί ελπίδες για τη δεύτερη θέση και τα play off την οποία θα διεκδικήσει από την Ουκρανία (δύσκολα 2-1 το Αζερμπαϊτζάν στο Βρότσλαβ).

Στον 1ο όμιλο η Γερμανία πήρε τη νίκη που χρειαζόταν με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, παρά την ισοβαθμία με τη Σλοβακία (2-0 το Λουξεμβούργο).

Η μεγαλύτερη έκπληξη έγινε στον 2ο όμιλο όπου το Κόσοβο νίκησε 1-0 τη Σουηδία στο Γκέτεμποργκ και έχει πλέον σοβαρές ελπίδες τη δεύτερη θέση. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ασλάνι στο 31΄ και το οποίο ήταν αρκετό για να «πετάξει» εκτός συνέχειας τη Σουηδία, που είχε μία από τις χειρότερες παρουσίες της σύγχρονης ιστορίας της σε προκριματική φάση (1 ισοπαλία-4 ήττες).

Το Βέλγιο κατάφερε να νικήσει 4-2 την Ουαλία με ανατροπή στο Κάρντιφ και είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση, ενώ τεράστια ευκαιρία έχασε η Βόρεια Μακεδονία στο 1-1 εντός έδρας με το Αζερμπαϊτζάν. Σε περίπτωση νίκης, θα ήταν «αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση, θα είχε ελπίδες ακόμα και για την πρώτη. Τώρα η Ουαλία βρίσκεται σε απόσταση τριών βαθμών με ματς λιγότερο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία       2-0
(18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)

Γερμανία – Λουξεμβούργο          4-0
(12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία       0-1
(31΄ Βολτεμάντε)

Σλοβακία – Λουξεμβούργο          2-0
(55΄ Όμπερτ, 72΄ Σραντζ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο – Σλοβενία                0-0

Σουηδία – Ελβετία                0-2
(65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία – Ελβετία               0-0

Σουηδία – Κόσοβο                 0-1
(31΄ Ασλάνι)

3ος ΟΜΙΛΟΣ
==========

Λευκορωσία – Δανία               0-6
(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα                  3-1
(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία – Λευκορωσία              2-1
(15΄ Άνταμς, 84΄ ΜακΤόμινεϊ – 90+6΄ Κούτσκο)

Δανία – Ελλάδα                   3-1
(22′ Χόιλουντ, 40′ Άντερσεν, 41′ Ντάμσγκααρντ – 63′ Τζόλης)

4ος ΟΜΙΛΟΣ
==========

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Ουκρανία              3-5
(35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι,
45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν            3-0
(45’+2′ Μπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Γαλλία                2-2
(39΄ Πάλσον, 70΄ Χλίνσον – 63΄ Νκουκού, 68΄ Ματετά)

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν          2-1
(30΄ Χουτσούλιακ, 64΄ Μαλινλόφσκι – 45+3΄αυτ. Μικολένκο)

5ος ΟΜΙΛΟΣ
==========

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία – Τουρκία              1-6
(13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)

Ισπανία – Γεωργία                2-0
(24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία – Γεωργία               21:45
Ισπανία – Βουλγαρία             21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ
==========

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία – Αρμενία               2-0
(56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)

Πορτογαλία – Ιρλανδία            1-0
(90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία – Αρμενία              21:45
Πορτογαλία – Ουγγαρία           21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ
==========

Φινλανδία – Λιθουανία            2-1
(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία                 0-4
(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία – Φινλανδία             4-0
(8΄ Μάλεν, 17΄ Φαν Ντάι, 38΄πεν. Ντεπάι, 84΄ Χάκπο)

Λιθουανία – Πολωνία              0-2
(15′ Σιμάνσκι, 64′ Λεβαντόφσκι)

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ
==========

Αυστρία – Σαν Μαρίνο            10-0
(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς,
30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη      1-2
(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο – Κύπρος             0-4
(9′ Λοΐζου, 59′ Ανδρέου, 67′ πέν. Κάστανος, 79′ Κακουλής)

Ρουμανία – Αυστρία              1-0
(90’+5 Γκίτα)

Ρεπό: Βοσνία

9ος ΟΜΙΛΟΣ
==========

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία – Ισραήλ               5-0
(18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′,63′,72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)

Εσθονία – Ιταλία                1-3
(76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία – Μολδαβία              19:00
Ιταλία – Ισραήλ                 21:45
Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ
===========

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν – Λιχτενστάιν         4-0
(26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία       0-0
Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν    1-1
(74΄ Μπάρντι – 54΄ Καραμάν)

Ουαλία – Βέλγιο                 2-4
(8΄ Ρόντον, 89΄ Μπρόουντχεντ – 18΄πεν.,76΄πεν. Ντε Μπρόινε,
24΄ Μενιέ, 90΄ Τροσάρ)

11ος ΟΜΙΛΟΣ
===========

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία – Ανδόρα               2-2
(41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας,
78′ Ολιβέιρα)

Σερβία – Αλβανία               0-1
(45+1΄ Μανάι)

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα – Σερβία                21:45
Λετονία – Αγγλία               21:45
Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ
===========

Τσεχία – Κροατία               0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο      4-0
(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε – Τσεχία          2-1
(67΄ Σόρενσεν, 81΄ Άγκναρσον – 78΄ Κάραμπετς)

Κροατία – Γιβραλτάρ           3-0
(30′ Φρουτ, 78′ Σούσιτς, 90’+6 Έρλιτς)

Ρεπό: Μαυροβούνιο

