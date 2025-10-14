Μουντιάλ 2026: Η βραδιά των εκπλήξεων - Real.gr

Στο Ρέικιαβικ η Ισλανδία κράτησε στο 2-2 τη Γαλλία, στερώντας της τη δυνατότητα να πανηγυρίσει από τώρα την πρόκριση. Οι «τρικολόρ» δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα, απλώς θα χρειαστεί να περιμένουν τους αγώνες του Νοεμβρίου, ενώ η Ισλανδία διατηρεί ελπίδες για τη δεύτερη θέση και τα play off την οποία θα διεκδικήσει από την Ουκρανία (δύσκολα 2-1 το Αζερμπαϊτζάν στο Βρότσλαβ).
Στον 1ο όμιλο η Γερμανία πήρε τη νίκη που χρειαζόταν με 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Μπέλφαστ και είναι το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, παρά την ισοβαθμία με τη Σλοβακία (2-0 το Λουξεμβούργο).
Η μεγαλύτερη έκπληξη έγινε στον 2ο όμιλο όπου το Κόσοβο νίκησε 1-0 τη Σουηδία στο Γκέτεμποργκ και έχει πλέον σοβαρές ελπίδες τη δεύτερη θέση. Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Ασλάνι στο 31΄ και το οποίο ήταν αρκετό για να «πετάξει» εκτός συνέχειας τη Σουηδία, που είχε μία από τις χειρότερες παρουσίες της σύγχρονης ιστορίας της σε προκριματική φάση (1 ισοπαλία-4 ήττες).
Το Βέλγιο κατάφερε να νικήσει 4-2 την Ουαλία με ανατροπή στο Κάρντιφ και είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση, ενώ τεράστια ευκαιρία έχασε η Βόρεια Μακεδονία στο 1-1 εντός έδρας με το Αζερμπαϊτζάν. Σε περίπτωση νίκης, θα ήταν «αγκαλιά» με τη δεύτερη θέση, θα είχε ελπίδες ακόμα και για την πρώτη. Τώρα η Ουαλία βρίσκεται σε απόσταση τριών βαθμών με ματς λιγότερο.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
10 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 2-0
(18′ αυτ. Χροσόφσκι, 81′ Χουμ)
Γερμανία – Λουξεμβούργο 4-0
(12′ Ράουμ, 21′ πέν., 50′ Κίμιχ, 48′ Γκνάμπρι)
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 0-1
(31΄ Βολτεμάντε)
Σλοβακία – Λουξεμβούργο 2-0
(55΄ Όμπερτ, 72΄ Σραντζ)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
10 Οκτωβρίου 2025
Κόσοβο – Σλοβενία 0-0
Σουηδία – Ελβετία 0-2
(65′ πεν. Τζάκα, 90’+4′ Μανζαμπί)
13 Οκτωβρίου 2025
Σλοβενία – Ελβετία 0-0
Σουηδία – Κόσοβο 0-1
(31΄ Ασλάνι)
3ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Λευκορωσία – Δανία 0-6
(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)
Σκωτία – Ελλάδα 3-1
(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)
12 Οκτωβρίου 2025
Σκωτία – Λευκορωσία 2-1
(15΄ Άνταμς, 84΄ ΜακΤόμινεϊ – 90+6΄ Κούτσκο)
Δανία – Ελλάδα 3-1
(22′ Χόιλουντ, 40′ Άντερσεν, 41′ Ντάμσγκααρντ – 63′ Τζόλης)
4ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
10 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία – Ουκρανία 3-5
(35′ Έλερτσον, 59′, 75′ Γκούντμουντσον – 14′, 45’+5′ Μαλινόφσκι,
45′ Χουτσούλιακ, 85′ Καλιούζνι, 89′ Οτσερέτσκο)
Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 3-0
(45’+2′ Μπαπέ, 69′ Ραμπιο, 84′ Τοβέν)
13 Οκτωβρίου 2025
Ισλανδία – Γαλλία 2-2
(39΄ Πάλσον, 70΄ Χλίνσον – 63΄ Νκουκού, 68΄ Ματετά)
Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 2-1
(30΄ Χουτσούλιακ, 64΄ Μαλινλόφσκι – 45+3΄αυτ. Μικολένκο)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
11 Οκτωβρίου 2025
Βουλγαρία – Τουρκία 1-6
(13΄ Κιρίλοφ – 11΄ Γκιουλέρ, 49΄αυτ. Ποπόφ, 52΄,56΄ Γιλντίζ, 65΄ Τσελίκ, 90+4΄ Καχβετσί)
Ισπανία – Γεωργία 2-0
(24΄ Πίνο, 65΄ Ογιαρθάμπαλ)
14 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία – Γεωργία 21:45
Ισπανία – Βουλγαρία 21:45
6ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
11 Οκτωβρίου 2025
Ουγγαρία – Αρμενία 2-0
(56′ Λούκατς, 90’+4 Γκρούμπερ)
Πορτογαλία – Ιρλανδία 1-0
(90+1΄ Ρούμπεν Νέβες)
14 Οκτωβρίου 2025
Ιρλανδία – Αρμενία 21:45
Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45
7ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Φινλανδία – Λιθουανία 2-1
(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)
Μάλτα – Ολλανδία 0-4
(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)
Ρεπό: Πολωνία
12 Οκτωβρίου 2025
Ολλανδία – Φινλανδία 4-0
(8΄ Μάλεν, 17΄ Φαν Ντάι, 38΄πεν. Ντεπάι, 84΄ Χάκπο)
Λιθουανία – Πολωνία 0-2
(15′ Σιμάνσκι, 64′ Λεβαντόφσκι)
Ρεπό: Μάλτα
8ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0
(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς,
30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)
Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2
(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)
Ρεπό: Ρουμανία
12 Οκτωβρίου 2025
Σαν Μαρίνο – Κύπρος 0-4
(9′ Λοΐζου, 59′ Ανδρέου, 67′ πέν. Κάστανος, 79′ Κακουλής)
Ρουμανία – Αυστρία 1-0
(90’+5 Γκίτα)
Ρεπό: Βοσνία
9ος ΟΜΙΛΟΣ
==========
11 Οκτωβρίου 2025
Νορβηγία – Ισραήλ 5-0
(18′ αυτ. Καλαϊλί, 27′,63′,72′ Χάαλαντ, 28′ αυτ. Ναχμιάς)
Εσθονία – Ιταλία 1-3
(76΄ Σάπινεν – 4΄ Κεν, 38΄ Ρετέγκι, 74΄ Εσπόζιτο)
Ρεπό: Μολδαβία
14 Οκτωβρίου 2025
Εσθονία – Μολδαβία 19:00
Ιταλία – Ισραήλ 21:45
Ρεπό: Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
10 Οκτωβρίου 2025
Καζακστάν – Λιχτενστάιν 4-0
(26′,59′ Κενζέμπεκ, 28′ Ζαϊνούντινοφ, 81′ Κασίμ)
Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 0-0
Ρεπό: Ουαλία
13 Οκτωβρίου 2025
Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 1-1
(74΄ Μπάρντι – 54΄ Καραμάν)
Ουαλία – Βέλγιο 2-4
(8΄ Ρόντον, 89΄ Μπρόουντχεντ – 18΄πεν.,76΄πεν. Ντε Μπρόινε,
24΄ Μενιέ, 90΄ Τροσάρ)
11ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
11 Οκτωβρίου 2025
Λετονία – Ανδόρα 2-2
(41′ Ζελένκοβς, 55′ πέν. Γκουτκόφσκις – 33′ Σαν Νίκολας,
78′ Ολιβέιρα)
Σερβία – Αλβανία 0-1
(45+1΄ Μανάι)
Ρεπό: Αγγλία
14 Οκτωβρίου 2025
Ανδόρα – Σερβία 21:45
Λετονία – Αγγλία 21:45
Ρεπό: Αλβανία
12ος ΟΜΙΛΟΣ
===========
Τσεχία – Κροατία 0-0
Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0
(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)
Ρεπό: Γιβραλτάρ
12 Οκτωβρίου 2025
Νησιά Φαρόε – Τσεχία 2-1
(67΄ Σόρενσεν, 81΄ Άγκναρσον – 78΄ Κάραμπετς)
Κροατία – Γιβραλτάρ 3-0
(30′ Φρουτ, 78′ Σούσιτς, 90’+6 Έρλιτς)
Ρεπό: Μαυροβούνιο