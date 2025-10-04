Μουντιάλ 2026-Κλίνσμαν: «Η Βραζιλία πάντα το φαβορί, με Νεϊμάρ θα κερδίσει το τρόπαιο» - Real.gr

Παρών στην εκδήλωση παρουσίασης της μπάλας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, της Trionda, ο Γιούργκεν Κλίνσμαν μίλησε για τους πιθανούς διεκδικητές της κατάκτησης του κορυφαίου τουρνουά:

«Η Αργεντινή είναι πάντα υψηλότερης ποιότητας, χωρίς αμφιβολία. Αλλά για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουμε ομάδες όπως η Ισπανία, εξαιρετικά καλή, η Πορτογαλία, με τον Ρονάλντο να παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο, η Αγγλία ως μια πολύ δυνατή ομάδα. Ελπίζω η Γερμανία να επιστρέψει, προφανώς, και να δείξει στον κόσμο ότι τα δύο τελευταία Παγκόσμια Κύπελλα ήταν λάθη. Έχουμε πολλές ποιοτικές ομάδες. Η Ιταλία πρέπει ακόμα να προκριθεί, έχει περάσει κάποιες δυσκολίες, αλλά δεν μπορεί να μην πάει, γιατί θα ήταν η τρίτη συνεχόμενη φορά, αυτό είναι αδύνατο. Θα είναι ένα απίστευτο Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο πρώην νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γερμανία το 1990.

Παρά την αστάθεια των τελευταίων χρόνων, ο Γιούργκεν Κλίνσμαν ονομάζει επίσης τη Βραζιλία ως το φαβορί:

«Η Βραζιλία είναι πάντα το φαβορί, πάντα ήταν και πάντα θα είναι. Είναι ένα έθνος με τόσο βαθύ ποδόσφαιρο στις ρίζες και τον πολιτισμό του. Έχει απίστευτους παίκτες και προπονητές, και τώρα άνοιξαν την πόρτα στον Αντσελότι, την πρώτη φορά που ένας μη Βραζιλιάνος προπονητής ηγείται της εθνικής ομάδας, κάτι που είναι τεράστιο. Και, επειδή είναι προσωπικότητα, μπορεί να καθοδηγήσει σπουδαίους αθλητές και να βρει τον καλύτερο τρόπο για να το κάνει αυτό. Η προσωπική μου ευχή για τη Βραζιλία είναι να επιστρέψει ο Νεϊμάρ. Ήμουν στο Κατάρ, παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια της Βραζιλίας εκεί και ο Νεϊμάρ ήταν ο καλύτερος παίκτης στη διοργάνωση, μέχρι που η Βραζιλία έχασε από την Κροατία. Ελπίζω να γίνει πλήρως υγιής, να έχει αυτή την επιθυμία και να δείξει στον κόσμο ότι είναι ο Νεϊμάρ. Αν επιστρέψει, θα έλεγα ότι η Βραζιλία θα κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».