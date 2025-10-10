Μουντιάλ 2026: Με σπασμένα τα φρένα η Δανία - Real.gr

Με δύο γκολ του Χόιλουντ η Δανία έκανε «περίπατο» στον 3ο όμιλο των προκριματικών και με το εμφατικό 6-0 επί της Λευκορωσίας (4-0 από ημίχρονο) διατηρήθηκε στην κορυφή του γκρουπ, τρεις ημέρες πριν το μεγάλο ματς με την Ελλάδα στην Κοπεγχάγη. Μετά και την αποψινή ήττα της Εθνικής στη Σκωτία με 3-1, οι Σκανδιναβοί βρίσκονται σε θέση ισχύος με 7 βαθμούς, όσους και οι Σκωτσέζοι, με την Ελλάδα να παίζει το τελευταίο της χαρτί στην πρωτεύουσα της Δανίας το βράδυ της Κυριακής.

Το σκορ της βραδιάς σημειώθηκε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, όπου η Αυστρία «σκόρπισε» το Σαν Μαρίνο με 8-0 και με ματς λιγότερο έφτασε τους 15 βαθμούς, δύο περισσότερους στον 8ο όμιλο από την Βοσνία, που την ίδια έχανε δύο πολύτιμους βαθμούς στη Λάρνακα μετά το 2-2 με την Κύπρο, σκορ που διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις από την ομάδα του Ακη Μάντζιου.

Ένα ήσυχο βράδυ είχε και η Ολλανδία στο Τα Καλί, όπου με το ευρύ 4-0 επί της Μάλτας (δύο γκολ και ασίστ ο Χάκπο) απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής του 7ου ομίλου, πιστοποιώντας ότι είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την απευθείας πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Η έκπληξη της βραδιάς έγινε στο Τόρσαβν, όπου τα Νησιά Φαρόε διέλυσαν με 4-0 το Μαυροβούνιο.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών αγώνων της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Σλοβακία 21:45

Γερμανία – Λουξεμβούργο 21:45

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία 21:45

Σλοβακία – Λουξεμβούργο 21:45

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Κόσοβο – Σλοβενία 21:45

Σουηδία – Ελβετία 21:45

13 Οκτωβρίου 2025

Σλοβενία – Ελβετία 21:45

Σουηδία – Κόσοβο 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Λευκορωσία – Δανία 0-6

(14′ Φρόχολντ, 20′,45′ Χόιλουντ, 45’+6 Μπόργκου, 66′,79′ Ντρέιερ)

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

(64′ Κρίστι, 80′ Φέργκιουσον, 90’+3 Ντάικς – 62′ Τσιμίκας)

12 Οκτωβρίου 2025

Σκωτία – Λευκορωσία 21:45

Δανία – Ελλάδα 21:45

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

10 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Ουκρανία 21:45

Γαλλία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

13 Οκτωβρίου 2025

Ισλανδία – Γαλλία 21:45

Ουκρανία – Αζερμπαϊτζάν 21:45

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Βουλγαρία – Τουρκία 21:45

Ισπανία – Γεωργία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Τουρκία – Γεωργία 21:45

Ισπανία – Βουλγαρία 21:45

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Ουγγαρία – Αρμενία 19:00

Πορτογαλία – Ιρλανδία 21:45

14 Οκτωβρίου 2025

Ιρλανδία – Αρμενία 21:45

Πορτογαλία – Ουγγαρία 21:45

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Φινλανδία – Λιθουανία 2-1

(48′ Κάλμαρ, 55′ Μαρκίεφ – 25′ Σίρβις)

Μάλτα – Ολλανδία 0-4

(15’πέν, 48’πέν. Χάκπο, 57′ Ράιντερς, 90’+4 Ντεπάι)

Ρεπό: Πολωνία

12 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία – Φινλανδία 19:00

Λιθουανία – Πολωνία 21:45

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

Αυστρία – Σαν Μαρίνο 10-0

(7′ Σμιντ, 8′,47′,83′,84′ Αρναούτοβιτς, 24′ Γκρέγκοριτς, 30′,42′ Πος, 45′ Λάιμερ, 76′ Βούρμπραντ)

Κύπρος – Βοσνία/Ερζεγοβίνη 1-2

(45’+1 Λαΐφης – 10′ Κάτιτς, 36′ αυτ. Μιχαήλ)

Ρεπό: Ρουμανία

12 Οκτωβρίου 2025

Σαν Μαρίνο – Κύπρος 16:00

Ρουμανία – Αυστρία 21:45

Ρεπό: Βοσνία/Ερζεγοβίνη

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

11 Οκτωβρίου 2025

Νορβηγία – Ισραήλ 19:00

Εσθονία – Ιταλία 21:45

Ρεπό: Μολδαβία

14 Οκτωβρίου 2025

Εσθονία – Μολδαβία 19:00

Ιταλία – Ισραήλ 21:45

Ρεπό: Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

10 Οκτωβρίου 2025

Καζακστάν – Λιχτενστάιν 17:00

Βέλγιο – Βόρεια Μακεδονία 21:45

Ρεπό: Ουαλία

13 Οκτωβρίου 2025

Βόρεια Μακεδονία – Καζακστάν 21:45

Ουαλία – Βέλγιο 21:45

Ρεπό: Λιχτενστάιν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

11 Οκτωβρίου 2025

Λετονία – Ανδόρα 16:00

Σερβία – Αλβανία 21:45

Ρεπό: Αγγλία

14 Οκτωβρίου 2025

Ανδόρα – Σερβία 21:45

Λετονία – Αγγλία 21:45

Ρεπό: Αλβανία

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

Τσεχία – Κροατία 0-0

Νησιά Φαρόε – Μαυροβούνιο 4-0

(16′,55′ Σόρενσεν, 36΄,71′ Φρεντέρικσμπεργκ)

Ρεπό: Γιβραλτάρ

12 Οκτωβρίου 2025

Νησιά Φαρόε – Τσεχία 19:00

Κροατία – Γιβραλτάρ 21:45

Ρεπό: Μαυροβούνιο