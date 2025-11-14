Quantcast
Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει να χάσει την πρεμιέρα της τελικής φάσης - Real.gr
22:50, 14/11/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πορτογάλος άσος θα εκτίσει την υποχρεωτική μία αγωνιστική την Κυριακή (16/11) απέναντι στην Αρμενία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο κινδυνεύει να χάσει τουλάχιστον την πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο επόμενο Μουντιάλ, μετά την αποβολή του στην ήττα με 2-0 από την Ιρλανδία στο Δουβλίνο την Πέμπτη (13/11).

Ο Ρονάλντο είδε αρχικά κίτρινη κάρτα για χτύπημα με τον αγκώνα στον Ντάρα Ο’Σέι, όμως η παράβαση αναβαθμίστηκε σε κόκκινη έπειτα από on-field review του διαιτητή, που οδήγησε στην πρώτη αποβολή της καριέρας του με το εθνόσημο σε 226 εμφανίσεις.

«Όταν προσπαθεί να απομακρυνθεί από τον αμυντικό, η κίνηση φαίνεται χειρότερη απ’ ό,τι είναι», σχολίασε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. «Δεν το θεωρώ αγκωνιά, είναι περισσότερο επαφή με όλο το σώμα. Από τη γωνία της κάμερας, όμως, μοιάζει με αγκωνιά. Το δεχόμαστε».

Ο Ρονάλντο θα εκτίσει την υποχρεωτική μία αγωνιστική την Κυριακή (16/11) απέναντι στην Αρμενία. Η Πορτογαλία, που παραμένει στο +2 από την Ουγγαρία στον όμιλο, θα «κλειδώσει» την πρόκριση με νίκη.

Ωστόσο, ο πειθαρχικός κώδικας της FIFA προβλέπει τουλάχιστον δύο αγωνιστικές για «σοβαρό αντιαθλητικό παιχνίδι» και τουλάχιστον τρεις για «βίαιη συμπεριφορά» ή για περιπτώσεις «επίθεσης, συμπεριλαμβανομένης της αγκωνιάς». Τα φιλικά πριν το Μουντιάλ δεν υπολογίζονται για την έκτιση ποινής. Η τελική απόφαση αναμένεται σε περίπου τρεις εβδομάδες.

«Είναι ο αρχηγός μας, δεν είχε αποβληθεί ποτέ σε 226 παιχνίδια», πρόσθεσε ο Μαρτίνεθ. «Ίσως η απόφαση ήταν αυστηρή, γιατί νοιάζεται για την ομάδα». Ο Ρονάλντο κυνηγά τη συμμετοχή σε έκτο Μουντιάλ.

