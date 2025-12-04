Μουντιάλ 2026: Παρούσα στην κλήρωση η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, μαζί με Τραμπ και Κάρνι - Real.gr

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, επιβεβαίωσε ότι θα παραστεί στην αυριανή (5/12-19:00 ώρα Ελλάδας) κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, στο εμβληματικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι στην Ουάσινγκτον.

Παρόντες θα είναι επίσης φυσικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ– οποίος αναμένεται να παραλάβει το Βραβείο Ειρήνης της FIFA-, και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, καθώς οι τρεις χώρες θα συνδιοργανώσουν το τουρνουά του επόμενου καλοκαιριού (11/6-19/7). Η Καλούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι μίλησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, και επιβεβαίωσε την παρουσία της, όπως αναφέρει το «AP».

«Είναι μια σύντομη εκδήλωση. Ο πρωθυπουργός του Καναδά και ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι εκεί, και εγώ θα βρίσκομαι μόνο στην αρχή για να δω τον όμιλό μας, και μετά θα φύγω», δήλωσε η Σάινμπαουμ.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η Σέινμπαουμ θα συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Τραμπ. Οι δύο ηγέτες είχαν προγραμματιστεί να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G-7 που πραγματοποιήθηκε στον Καναδά τον Ιούνιο, αλλά η διμερής συνάντηση ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή επειδή ο Τραμπ έπρεπε να επιστρέψει νωρίς στην Ουάσινγκτον για να αντιμετωπίσει τις εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Η Σέινμπαουμ δήλωσε ότι «δεν έχει ακόμη αποφασιστεί» αν θα εκμεταλλευτεί την επίσκεψή της στην Ουάσινγκτον για να έχει μια ιδιωτική συνάντηση με τον Τραμπ.

«Εάν συμβεί αυτό, θα είναι μια πολύ σύντομη συνάντηση», είπε.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο ξεκινά στις 11 Ιουνίου στο στάδιο Αζτέκα στην Πόλη του Μεξικού και συνεχίζεται μέχρι τον τελικό στις 19 Ιουλίου στο στάδιο MetLife στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.