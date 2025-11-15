Μουντιάλ 2026: Στα τελικά η Κροατία - Οι 30 ομάδες που πέρασαν - Real.gr

Η Κροατία τα... χρειάστηκε για λίγο, όταν είδε τα Νησιά Φερόε να προηγούνται στη Ριέκα με το γκολ του Τούρι, όμως στο τέλος βρήκε τις λύσεις για να φτάσει σε μία άνετη νίκη με 3-1 και να εξασφαλίσει την πρωτιά στον 12ο όμιλο των προκριματικών της ευρωπαϊκής ζώνης του Μουντιάλ 2026 και να «σφραγίσει» την παρουσία της στα τελικά του καλοκαιριού, που θα διεξαχθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικό.

Οι Κροάτες, πιστοί σε ακόμη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού», βρήκαν τα γκολ που έψαχναν με τους Γκβάρντιολ, Μούσα και Βλάσιτς κι έφτασαν σε μία ένετη επικράτηση.

Την ίδια ώρα η Ολλανδία έφυγε «αλωβητη» από τη Βαρσοβία, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του Ντεπάι στο 47′ και πλέον δεν μπορεί να χάσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Είναι πλέον στο +3 απ’ τους Πολωνούς μία αγωνιστική πριν το φινάλε κι έχουν τεράστια διαφορά τερμάτων (+19 με +6), την οποία μοιάζει αδύνατο να καλύψουν οι Πολωνοί, ακόμη κι αν οι Ολλανδοί χάσουν την τελευταία αγωνιστική εντός απ’ τους Λιθουανούς.

Μάχη μέχρις… εσχάτων θα δώσουν οι Γερμανοί με τους Σλοβάκους στον 1ο όμιλο, καθώς νίκησαν το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Ιρλανδία, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς και θα λύσουν μια και καλή τους… λογαριασμούς τους τη Δευτέρα (17/11) στη Λειψία.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λουξεμβούργο – Γερμανία

21:45 Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο

21:45 Γερμανία – Σλοβακία

2ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Σλοβενία – Κόσοβο

21:45 Ελβετία – Σουηδία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ελλάδα – Σκωτία

21:45 Δανία – Λευκορωσία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2

(20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)

Γαλλία – Ουκρανία 4-0

(55’πέν,83′ Μπαπέ, 76′ Ολίσε, 84′ Εκιτικέ)

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία

19:00 Ουκρανία – Ισλανδία

5ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Γεωργία – Ισπανία

19:00 Τουρκία – Βουλγαρία

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία – Ουγγαρία 0-1

(33′ Βάργκα)

Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0

(17′,45′ Πάροτ)

16 Νοεμβρίου 2025

16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία

16:00 Πορτογαλία – Αρμενία

7ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

19:00 Φινλανδία – Μάλτα

21:45 Πολωνία – Ολλανδία

Ρεπό: Λιθουανία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Μάλτα – Πολωνία

21:45 Ολλανδία – Λιθουανία

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

19:00 Κύπρος – Αυστρία

21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Νορβηγία – Εσθονία 4-1

(50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)

Μολδαβία – Ιταλία 0-2

(88′ Μαντσίνι, 90’+3 Εσπόζιτο)

Ρεπό: Ισραήλ

16 Νοεμβρίου 2025

21:45 Ισραήλ – Μολδαβία

21:45 Ιταλία – Νορβηγία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

15 Νοεμβρίου 2025

16:00 Καζακστάν – Βέλγιο

19:00 Λιχτενστάιν – Ουαλία

Ρεπό: Σκόπια

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Σκόπια

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Ανδόρα – Αλβανία 0-1

(67′ Ασλάνι)

Αγγλία – Σερβία 2-0

(28′ Σάκα, 90′ Εζε)

Ρεπό: Λετονία

16 Νοεμβρίου 2025

19:00 Αλβανία – Αγγλία

19:00 Σερβία – Λετονία

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

14 Νοεμβρίου 2025

21:45 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο

21:45 Κροατία – Νησιά Φαρόε

Ρεπό: Τσεχία

17 Νοεμβρίου 2025

21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ

21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί μέχρι τώρα:

– Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Οι θέσεις πρόκρισης:

-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off

-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off

-UEFA: 16 απευθείας θέσεις

H κλήρωση

Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.

Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.

To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.