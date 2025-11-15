Μουντιάλ 2026: Στα τελικά η Κροατία - Οι 30 ομάδες που πέρασαν - Real.gr

Οι Κροάτες, πιστοί σε ακόμη ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό «ραντεβού», βρήκαν τα γκολ που έψαχναν με τους Γκβάρντιολ, Μούσα και Βλάσιτς κι έφτασαν σε μία ένετη επικράτηση.
Την ίδια ώρα η Ολλανδία έφυγε «αλωβητη» από τη Βαρσοβία, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με το γκολ του Ντεπάι στο 47′ και πλέον δεν μπορεί να χάσει το «εισιτήριο» για την τελική φάση. Είναι πλέον στο +3 απ’ τους Πολωνούς μία αγωνιστική πριν το φινάλε κι έχουν τεράστια διαφορά τερμάτων (+19 με +6), την οποία μοιάζει αδύνατο να καλύψουν οι Πολωνοί, ακόμη κι αν οι Ολλανδοί χάσουν την τελευταία αγωνιστική εντός απ’ τους Λιθουανούς.
Μάχη μέχρις… εσχάτων θα δώσουν οι Γερμανοί με τους Σλοβάκους στον 1ο όμιλο, καθώς νίκησαν το Λουξεμβούργο και τη Βόρεια Ιρλανδία, ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς και θα λύσουν μια και καλή τους… λογαριασμούς τους τη Δευτέρα (17/11) στη Λειψία.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
21:45 Λουξεμβούργο – Γερμανία
21:45 Σλοβακία – Βόρεια Ιρλανδία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο
21:45 Γερμανία – Σλοβακία
2ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
21:45 Σλοβενία – Κόσοβο
21:45 Ελβετία – Σουηδία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Κόσοβο – Ελβετία
21:45 Σουηδία – Σλοβενία
3ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
21:45 Ελλάδα – Σκωτία
21:45 Δανία – Λευκορωσία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα
21:45 Σκωτία – Δανία
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν – Ισλανδία 0-2
(20′ Γκούντμουντσον, 39′ Ίνγκασον)
Γαλλία – Ουκρανία 4-0
(55’πέν,83′ Μπαπέ, 76′ Ολίσε, 84′ Εκιτικέ)
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία
19:00 Ουκρανία – Ισλανδία
5ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
19:00 Γεωργία – Ισπανία
19:00 Τουρκία – Βουλγαρία
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βουλγαρία – Γεωργία
21:45 Ισπανία – Τουρκία
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία – Ουγγαρία 0-1
(33′ Βάργκα)
Ιρλανδία – Πορτογαλία 2-0
(17′,45′ Πάροτ)
16 Νοεμβρίου 2025
16:00 Ουγγαρία – Ιρλανδία
16:00 Πορτογαλία – Αρμενία
7ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
19:00 Φινλανδία – Μάλτα
21:45 Πολωνία – Ολλανδία
Ρεπό: Λιθουανία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Μάλτα – Πολωνία
21:45 Ολλανδία – Λιθουανία
Ρεπό: Φινλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
19:00 Κύπρος – Αυστρία
21:45 Βοσνία/Ερζεγοβίνη – Ρουμανία
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο
Ρεπό: Κύπρος
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Νορβηγία – Εσθονία 4-1
(50′,52′ Σόρλοτ, 56′,62′ Χάαλαντ – 65′ Σαάρμα)
Μολδαβία – Ιταλία 0-2
(88′ Μαντσίνι, 90’+3 Εσπόζιτο)
Ρεπό: Ισραήλ
16 Νοεμβρίου 2025
21:45 Ισραήλ – Μολδαβία
21:45 Ιταλία – Νορβηγία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
15 Νοεμβρίου 2025
16:00 Καζακστάν – Βέλγιο
19:00 Λιχτενστάιν – Ουαλία
Ρεπό: Σκόπια
18 Νοεμβρίου 2025
21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν
21:45 Ουαλία – Σκόπια
Ρεπό: Καζακστάν
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Ανδόρα – Αλβανία 0-1
(67′ Ασλάνι)
Αγγλία – Σερβία 2-0
(28′ Σάκα, 90′ Εζε)
Ρεπό: Λετονία
16 Νοεμβρίου 2025
19:00 Αλβανία – Αγγλία
19:00 Σερβία – Λετονία
Ρεπό: Ανδόρα
12ος ΟΜΙΛΟΣ
14 Νοεμβρίου 2025
21:45 Γιβραλτάρ – Μαυροβούνιο
21:45 Κροατία – Νησιά Φαρόε
Ρεπό: Τσεχία
17 Νοεμβρίου 2025
21:45 Τσεχία – Γιβραλτάρ
21:45 Μαυροβούνιο – Κροατία
Ρεπό: Νησιά Φαρόε
Στο Μουντιάλ 2026 έχουν προκριθεί μέχρι τώρα:
– Ως διοργανώτριες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ
-UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία
-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.
-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.
-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.
-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία
Οι θέσεις πρόκρισης:
-AFC: οκτώ απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-CAF: εννέα απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-CONCACAF: έξι απευθείας θέσεις (3 + 3 για τους συνδιοργανωτές) + δύο θέσεις στο τουρνουά Play-Off
-CONMEBOL: έξι απευθείας θέσεις + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-OFC: μία απευθείας θέση + μία θέση στο τουρνουά Play-Off
-UEFA: 16 απευθείας θέσεις
H κλήρωση
Η κλήρωση των ομίλων της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνει την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, στο “Kennedy Center” στην Ουάσινγκτον.
Η κλήρωση θα αρχίσει στις 12:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας). Οι ομάδες που εκπροσωπούν τις διοργανώτριες χώρες θα τοποθετηθούν στις θέσεις A1 (Μεξικό), B1 (Καναδάς) και D1 (ΗΠΑ), σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που δημοσιεύθηκε πέρυσι.
Συνολικά, 42 από τις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι γνωστές μέχρι την κλήρωση, με τις τελευταίες έξι πολυπόθητες θέσεις να καθορίζονται μέσω αγώνων play-off τον Μάρτιο του επόμενου έτους.
To τουρνουά των play-off, μια νέα διοργάνωση που θα δει έξι ομάδες από πέντε από τις έξι συνομοσπονδίες (με την UEFA να διοργανώνει ξεχωριστά play-off για τις τελευταίες τέσσερις ευρωπαϊκές θέσεις) να αγωνίζονται για δύο θέσεις, θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.