Μουντιάλ 2026: Το Ιράν θα μποϊκοτάρει την κλήρωση στην Ουάσινγκτον - Real.gr

Θα είναι μια μορφή διαμαρτυρίας για την περιορισμένη χορήγηση βίζας από την πλευρά των ΗΠΑ.

Το Ιράν πρόκειται να μποϊκοτάρει την κλήρωση της επόμενης εβδομάδας (5/12), στο «Kennedy Center» στην Ουάσινγκτον, για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περιορισμένη χορήγηση βίζας, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα είναι παρούσα στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε σχέση με την τελευταία κατάσταση έκδοσης βίζας για την ιρανική αντιπροσωπεία για να παραστεί στην τελετή κλήρωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομοσπονδίας, Αμίρ Μεχντί Αλαβί, σύμφωνα με την ιρανική ιστοσελίδα αθλητικών ειδήσεων Tarafdari.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εδώ και καιρό αυστηρούς περιορισμούς στις θεωρήσεις για τους Ιρανούς για πολιτικούς λόγους και λόγους ασφαλείας.

Ο Αλαβί φέρεται να δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χορήγησαν βίζες σε τέσσερα μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένου του προπονητή Αμίρ Γκαλενόεϊ, αλλά όχι στον πρόεδρο της ιρανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ.

«Δεδομένου ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν είναι αντιαθλητικές και η πορεία έχει παρεκκλίνει από την αθλητική διαδικασία, αποφασίστηκε ότι η ιρανική αντιπροσωπεία δεν θα παραστεί στην τελετή κλήρωσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η ομοσπονδία δήλωσε ότι βρισκόταν σε επαφή με τη FIFA εδώ και δύο ημέρες και ενημέρωσε τον πρόεδρο Τζιάνι Ινφαντίνο και τον γενικό γραμματέα. «Η FIFA έχει δηλώσει ότι θα παρακολουθήσει σοβαρά το θέμα», ανέφερε ο Αλαβί, σύμφωνα με το Tarafdari.

Το Ιράν, όπου αγωνίζεται και ο Μεχντί Ταρέμι του Ολυμπιακού, εξασφάλισε την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Μάρτιο μετά από ισοπαλία 2-2 με το Ουζμπεκιστάν στην Τεχεράνη, σφραγίζοντας την έβδομη συμμετοχή του στο τουρνουά και τέταρτη στη σειρά.

