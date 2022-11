Μουντιάλ 2022: H FIFA δεν θα ασκήσει δίωξη στους Γερμανούς για την κίνηση να καλύψουν το στόμα τους

Τώρα, όπως γίνεται γνωστό μέσω του Sky Sports, η Παγκόσμια Ομοσπονδία δεν πρόκειται να ασκήσει δίωξη στην γερμανική ομοσπονδία και συνεπώς δεν θα υπάρξει τιμωρία προς την εθνική ομάδα.

Κάπως έτσι, η πρώτη… βαρβάτη αντίδραση στο Μουντιάλ του Κατάρ περνάει κανονικά και χωρίς τιμωρία.

BREAKING: Germany will not face FIFA disciplinary action for covering their mouths in a pre-match gesture at the World Cup. pic.twitter.com/dUIOELYbNj