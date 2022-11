Μουντιάλ 2022: Η Μις Κροατία «άναψε φωτιές» στο Κατάρ - Kινδυνεύει με πρόστιμο και σύλληψη

Το φόρεμα που επέλεξε ήταν σέξι, αλλά παρ’ όλα αυτά «πέρασε» από τους αυστηρούς διοργανωτές του Μουντιάλ στο Κατάρ.

«Κροατία πάμε!» ήταν το μήνυμα που έστειλε η οπαδός μέσω του λογαριασμού στο Instagram, δίνοντας το έναυσμα για νέες επιτυχίες στην Εθνική Κροατίας. Όμως ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις στο Κατάρ.

Η Κρολ όμως δεν αρκέστηκε σε αυτό, καθώς φόρεσε ένα ιδιαίτερα αποκαλυπτικό μαγιό G-string κυκλοφορώντας σε παραλιακό πεζόδρομο, κάτι που αποτελεί σαφή παραβίαση των κανόνων στη χώρα.

??? 'Shame on you - respect others culture'

Former Miss Croatia slammed for her actions in Qatar. pic.twitter.com/fg6hOyR1eE