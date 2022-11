Μουντιάλ 2022: Η ομοσπονδία των ΗΠΑ αφαίρεσε το έμβλημα από τη σημαία του Ιράν - Η αντίδραση των Ιρανών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στους επίσημους λογαριασμούς της αμερικανικής ομοσπονδίας στα social media, δημοσιεύεται ένας πίνακας με τη βαθμολογία του ομίλου, με τις σημαίες των τεσσάρων χωρών.

Για 24 ώρες, από τη σημαία του Ιράν είχε αφαιρεθεί το έμβλημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και εμφανιζόταν μόνο με τις τρεις λωρίδες, πράσινου, άσπρου και κόκκινου χρώματος.

US Men's National Soccer Team's IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.

(Iranians are posting thanks on IG)#MahsaAminipic.twitter.com/9As8xuDyK9