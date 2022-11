Μουντιάλ 2022: Ιρανή φίλαθλος ύψωσε φανέλα με το όνομα της Μαχσά Αμινί

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στο Κατάρ, το Ιράν αντιμετώπισε την Ουαλλία την οποία κέρδισε με 2-0. Οι Ιρανοί φίλαθλοι που βρέθηκαν στις εξέδρες του Ahmad Bin Ali Stadium βρήκαν την ευκαιρία να διαμαρτυρηθούν για όσα συμβαίνουν στη χώρα τους.

An Iran fan holds a shirt with the name of Mahsa Amini. The 22-year-old died days after being arrested and reportedly beaten by Iran’s morality police in September for allegedly not adhering to the nation’s dress code for women. pic.twitter.com/CuEAtc8BJj