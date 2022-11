Μουντιάλ 2022-Κέιν: «Όνειρό μας να κατακτήσουμε το τρόπαιο»

Τέσσερα χρόνια μετά την παρουσία της στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, η Αγγλία θεωρείται ένα από τα φαβορί για το τουρνουά στο Κατάρ, παρότι δεν έδειξε να βρίσκεται και στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση τους τελευταίους μήνες.

«Έχουμε καλές παρουσίες στα μεγάλα τουρνουά, οπότε υπάρχει μόνο ένα τελευταίο βήμα να κάνουμε κι ελπίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη φορά», τόνισε στο BBC κατά την άφιξή του στο Κατάρ, ο επιθετικός της Τότεναμ, ο οποίος οδήγησε τα «Τρία Λιοντάρια» στον τελικό του Euro 2020 το περασμένο καλοκαίρι.

??England national team touches down in Doha for the FIFA World Cup Qatar 2022!#Qatar#England#Qatar2022#FIFAWorldCupQatar2022pic.twitter.com/54GIoQq9tz