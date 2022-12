Μουντιάλ 2022: Κρατικό κανάλι στο Κατάρ αποχαιρέτησε με κλειστά στόματα την Εθνική Γερμανίας

Οι Καταριανοί φαίνεται πως δεν συγχώρεσαν ποτέ στους Γερμανούς για τη συγκεκριμένη κίνηση και βρήκαν την ευκαιρία να τους το ανταποδώσουν.

Δείτε το βίντεο:

This is how Qatari TV reacted to Germany’s World Cup exit. ?? #FIFAWorldCup2022pic.twitter.com/tzdsa4z3co