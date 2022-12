Μουντιάλ 2022: Στο πλευρό του Κομάν η Μπάγερν μετά τα ρατσιστικά σχόλια σε βάρος του

Το φαινόμενο είχε πρωτοεμφανιστεί στην Εθνική Αγγλίας με θύματα τους Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα που είχαν αστοχήσει από την άσπρη βούλα εναντίον της Ιταλίας, στον τελικό του Euro 2020 στο Γουέμπλεϊ.

Για να υπερασπιστεί τον Κομάν η ομάδα του, η Μπάγερν Μονάχου, βγήκε στο Twitter κουνώντας το δάχτυλο στους ρατσιστές και τους haters των social media.

FC Bayern strongly condemn the racist comments made towards Kingsley Coman.

The FC Bayern family is behind you, King. Racism has no place in sport or our society. pic.twitter.com/9Mvhrt0Zc9