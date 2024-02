Μουντιάλ 2026: Στο «Αζτέκα» ο εναρκτήριος αγώνας, στο Νιου Τζέρσεϊ ο τελικός

Πρόκειται ίσως για το πιο εμβληματικό στάδιο στην ιστορία της διοργάνωσης, αφού σε αυτό πριν από 38 χρόνια ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε τα δύο πιο χαρακτηριστικά γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου: το «γκολ του αιώνα» και «το χέρι του Θεού», αμφότερα στον προημιτελικό του Μουντιάλ 1986 εναντίον της Αγγλίας.

Λίγες ημέρες αργότερα, οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του τροπαίου στο ίδιο γήπεδο. Επίσης, στο «Αζτέκα» είχε διεξαχθεί το τελικός του Μουντιάλ 1970, με το τρόπαιο «Ζιλ Ριμέ» να πηγαίνει στα χέρια της Βραζιλίας, της κατά πολλούς καλύτερης εθνικής ομάδας που έχει εμφανιστεί στον πλανήτη. Άρα ήταν πολλοί οι λόγοι που οδήγησαν τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, σε αυτήν την απόφαση την οποία ανακοίνωσε σήμερα.

Το Μουντιάλ 2026 θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

The 2026 FIFA World Cup schedule is here. ?? pic.twitter.com/FbdPQXIsLw