Moυντιάλ: Το πανεπιστήμιο του Κατάρ θα κάνει το δωμάτιο του Μέσι μουσείο - ΒΙΝΤΕΟ

Το πανεπιστήμιο ήταν η βάση της πρωταθλήτριας κόσμου για 29 ημέρες και γι' αυτό είχε στολιστεί στα χρώματα της «αλμπισελέστε». Στους διαδρόμους και στα δωμάτια είχαν τοποθετηθεί διάφοροι σχετικοί πίνακες και ζωγραφιές των διεθνών, αρκετά... vamos Argentina και οτιδήποτε σε μπλε και λευκό θα έκανε τους παίκτες του Λιονέλ Σκαλόνι να αισθάνονται οικεία.

Αυτή η διακόσμηση διευκολύνει τα σχέδια των ιθυνόντων που σε λίγο καιρό αναμένεται να εμπλουτίσουν με διάφορα αντίστοιχα εκθέματα το δωμάτιο του MVP του τουρνουά.

