Μουρίνιο: «Ποιος προπονητής λέει "όχι" στην Μπενφίκα; Όχι εγώ...» - Real.gr

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι το βασικό φαβορί για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «Αετών» της Λισαβόνας.

Η Μπενφίκα απέλυσε τον Πορτογάλο προπονητή της, Μπρούνο Λάζε, αμέσως μετά την ήττα της από την Καραμπάγκ το βράδυ της Τρίτης (16/9) στο Champions League, ανακοίνωσε ο σύλλογος της Λισαβόνας, ο οποίος ήδη από την Τετάρτη (17/9) ήρθε σε επαφή με τον Ζοζέ Μουρίνιο για την πρόσληψή του.

«Η Μπενφίκα με ρώτησε επίσημα αν ενδιαφέρομαι. Ποιος προπονητής λέει όχι στη Μπενφίκα; Όχι εγώ», δήλωσε ο 62χρονος τεχνικός, που απολύθηκε στα τέλη Αυγούστου από την τουρκική Φενέρμπαχτσε μετά τον αποκλεισμό της στα προκριματικά του Champions League από τη Μπενφίκα.

«Όταν βρέθηκα μπροστά στην πιθανότητα να προπονήσω τη Μπενφίκα, δεν δίστασα να πω ότι με ενδιαφέρει, ότι θα το ήθελα πολύ», πρόσθεσε, μιλώντας στα ΜΜΕ που τον περίμεναν κατά την άφιξή του στη Λισαβόνα, μετά από παραμονή του στη Βαρκελώνη.

Το βράδυ της Τρίτης προς Τετάρτη, ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Ρουί Κόστα, είχε ανακοινώσει την αποχώρηση του Μπρούνο Λάζε, λίγο μετά την απρόσμενη εντός έδρας ήττα από την Καραμπάγκ, που νίκησε 3-2, ενώ έχανε 2-0, στην πρεμιέρα του Champions League.

Την Παρασκευή (12/9), οι «Αετοί» της Λισαβόνας είχαν ήδη χάσει τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα, μένοντας στην ισοπαλία εντός έδρας με τη Σάντα Κλάρα (1-1).

«Τώρα δεν μου μένει παρά να ευχηθώ καλή τύχη σε εκείνον που θα με διαδεχθεί. Δεν ξέρω αν οι πληροφορίες θα επιβεβαιωθούν και αν πρόκειται για τον κ. Μουρίνιο ή όχι», είπε ο Μπρούνο Λάζε την Τετάρτη (17/9) κατά την άφιξή του στο προπονητικό κέντρο της Μπενφίκα, στα νότια προάστια της Λισσαβόνας.

«Σημασία έχει ότι πρόκειται για άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τη Μπενφίκα. Συμπτωματικά, την έχει αντιμετωπίσει τρεις φορές και ξέρει καλά το ρόστερ. Είχε πει ότι ήμουν τυχερός άνθρωπος, λόγω όλων των επιλογών που διέθετα. Σίγουρα θα είναι ακόμη πιο τυχερός άνθρωπος από μένα», πρόσθεσε.

Επισήμως, τίποτα δεν είχε ακόμη επιβεβαιωθεί σε αυτό το στάδιο. «Ελπίζουμε, βεβαίως, το Σάββατο στη Βίλα ντας Άβες να έχουμε νέο προπονητή στον πάγκο» για το ματς της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την AVS, είχε δηλώσει ο Ρουί Κόστα χωρίς άλλες λεπτομέρειες, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα της Τρίτης (16/9).

Το ενδεχόμενο άφιξης του Ζοζέ Μουρίνιο συζητήθηκε ήδη από το πρωί της Τετάρτης (17/9) στα πρωτοσέλιδα των τριών αθλητικών εφημερίδων της Πορτογαλίας. Σύμφωνα με την A Bola, η Μπενφίκα θέλει οι διαπραγματεύσεις με τον «Special One» να ολοκληρωθούν άμεσα, ακόμη και την Τετάρτη.

Ο Μουρίνιο έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα σύντομο πέρασμα από το «Ντα Λουζ» στην αρχή της προπονητικής του καριέρας, στα τέλη του 2000. Τότε είχε απολυθεί μετά από περίπου δέκα αγώνες, πριν συνεχίσει στη Λέιρια και στη συνέχεια γνωρίσει τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες με την Πόρτο, την περίοδο 2002-2004.