Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα - Real.gr

Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα
Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα

20:30, 26/12/2025
Μουσουλμάνοι «έκραξαν» τον Σαλάχ για την ανάρτησή του για τα Χριστούγεννα

Οι ομόθρησκοί του για ακόμα μία φορά δεν το πήραν καλά.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ βρίσκεται στο Μαρόκο για τις υποχρεώσεις της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, και μάλιστα σημείωσε το μοναδικό γκολ που έκρινε τον αγώνα της Εθνικής ομάδας της χώρας του κόντρα στην Νότια Αφρική (1-0) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Ωστόσο το γεγονός ότι ο μουσουλμάνος Σαλάχ δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με τα παιδιά του κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και έγραψε «Καλά Χριστούγεννα», αποτέλεσε αφορμή για να δεχτεί  διαδικτυακές επιθέσεις. Κάτι που δεν είναι πρωτόγνωρο για τον ίδιο, αφού το ίδιο συμβαίνει εδώ και δύο χρόνια…

Για την ακρίβεια δέχθηκε σωρεία σχολίων που μετέφεραν την απογοήτευσή τους κράζοντας τον Σαλάχ για την επιλογή αυτού του post με αρκετούς να χαρακτηρίζουν «λυπηρή» αυτή την πράξη για έναν «εκπρόσωπο του Ισλάμ».

Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια:

«Μο Σαλάχ, σε αγαπούσα ως φίλαθλος της Μάντσεστερ Σίτι. Σε έβλεπα ως πρότυπό μου. Παρ’όλο που δεν έπαιξες ποτέ στη Μάντσεστερ Σίτι, με ενέπνευσες. Όμως μετά από αυτό, δεν μπορώ πλέον να σε βλέπω ως πρότυπο. Μου ράγισες την καρδιά».

«Είσαι μουσουλμάνος… θα έπρεπε να σέβεσαι τη θρησκεία και τον πολιτισμό σου… τι δείχνεις σε εκατομμύρια ανθρώπους;».

«Αδελφέ, να φοβάσαι τον Θεό για το καλό σου. Είσαι μουσουλμάνος και εκατομμύρια σε ακολουθούν και σε αγαπούν, οι περισσότεροι από αυτούς μουσουλμάνοι και νέοι. Και θα δουν αυτό που κάνεις ως κάτι φυσιολογικό και ασήμαντο, ενώ είναι μεγάλο αμάρτημα, καινοτομία και κάτι που δεν αφορά τους μουσουλμάνους».

