Μουζακίτης: «Σε αυτό το επίπεδο κοστίζει κάθε λάθος – Πληγωθήκαμε…» - Mεντιλίμπαρ: «Οταν δεν καθαρίζεις το ματς...» - Real.gr

Το γκολ του Πέπι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό που έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική του Champions League και ο νεαρός μέσος το τόνισε με τη λήξη του παιχνιδιού.

Αναλυτικά, η σύντομη ατάκα του Χρήστου Μουζακίτη στην κάμερα της COSMOTE TV:

«Δυστυχώς, κάναμε ένα καλό ματς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Σε αυτό το επίπεδο κάθε λάθος κοστίζει ακριβά. Μια αδράνεια, μια στατική φάση είναι αρκετή. Μάς πλήγωσε πάρα πολύ το αποψινό, ειλικρινά».

Μεντιλίμπαρ: «Αξίζαμε τη νίκη – Όταν δεν καθαρίζεις το ματς, θα σε ισοφαρίσουν»

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ χαρακτήρισε άδικο το αποτέλεσμα και στάθηκε στις πολλές ευκαιρίες που σπατάλησε η ομάδα του για να το τελειώσει.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το ματς: «Πραγματικά είναι μια από τις βραδιές που το ποδόσφαιρο δεν δίνει ένα δίκαιο αποτέλεσμα, αξίζαμε τη νίκη. Από τη στιγμή που έγινε το φάουλ, έγινε το σουτ, το εκμεταλλεύτηκαν και έβαλαν το γκολ. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ γρήγορα το παιχνίδι της Κυριακής».

Για το αν το ματς κρίθηκε στο γκολ ή στις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού: «Λίγο από όλα. Είχαμε τόσες πολλές ευκαιρίες που είτε χάρη στον τερματοφύλακά τους, είτε χάρη στην μη ευστοχία μας δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Το ποδόσφαιρο είναι έτσι, όταν δεν καθαρίζεις το ματς θα σε ισοφαρίσουν».

Για το αν ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί: «Όλοι συνεχίζουμε να ρωτάμε το ίδιο πράγμα. Είναι μια μεγάλη και δύσκολη διοργάνωση. Δεν είμαστε η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης, υπάρχουν καλύτερες ομάδες από εμάς. Όμως παλεύουμε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είμαστε το φαβορί για να κερδίσουμε σε αυτή τη διοργάνωση, θα δούμε ένα ένα τα παιχνίδι και τι μπορεί να συμβεί».

Με πληροφορίες από filathlos.gr

