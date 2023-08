Μπάγερν: Ανακοίνωσε τον Χάρι Κέιν έως το 2027 με ποσό-ρεκόρ στην ιστορία της Bundesliga - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Είναι το υψηλότερο ποσό μεταγραφής που έχει καταβληθεί ποτέ από σύλλογο της Bundesliga. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 80 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Μπάγερν για την απόκτηση του Λούκας Ερναντές από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2019.

«Η Μπάγερν απέκτησε τον Χάρι Κέιν από την Τότεναμ. Ο Άγγλος επιθετικός υπέγραψε συμφωνία έως τις 30 Ιουνίου 2027. Θα παίξει με το νούμερο εννέα στη φανέλα του», ανέφεραν οι Βαυαροί.

Η Τότεναμ με ανάρτησή της στα social media ανέφερε: «Έχουμε έρθει σε συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου για τη μεταγραφή του Χάρι Κέιν. Ευχαριστούμε για την απίστευτη συνεισφορά σου στο σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, Χάρι.»

Ο Κέιν εντάχθηκε στην ακαδημία της Τότεναμ σε ηλικία 11 ετών, πριν κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα το 2011. Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην ομάδα του βόρειου Λονδίνου, αλλά είχε παραχωρηθεί δανεικός σε Λέιτον Όριεντ, Μίλγουολ, Νόριτς Σίτι και Λέστερ.

Ο Κέιν έχει σκοράρει 280 γκολ για τους «Σπερς»-που αποτελεί ρεκόρ για το σύλλογο- σε περισσότερες από 430 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις και 58 φορές για τη χώρα του σε 84 αγώνες, καθιστώντας τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στην εθνική Αγγλίας.

Είναι επίσης ο δεύτερος σκόρερ της Premier League όλων των εποχών με 213 γκολ , 47 πίσω από τον Άλαν Σίρερ.

Ήταν μέλος της ομάδας που έφτασε στον τελικό του Champions League το 2019. Έχει αγωνιστεί επίσης στους τελικούς League Cup το 2015 και το 2021.

Ο Κέιν είχε ακόμη ένα χρόνο στο συμβόλαιό του, που σημαίνει ότι η Τότεναμ κινδύνευε να τον χάσει με ελεύθερη μεταγραφή τον επόμενο χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήθελε να φύγει από τον σύλλογο το 2021, όταν συνδέθηκε με μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι.

«Δύσκολο να περιγράψω με λόγια πώς να πω αντίο σε έναν σύλλογο και οπαδούς που έχουν κάνει τόσα πολλά για μένα στην καριέρα μου. Πάντα θα είστε στην καρδιά μου. Ευχαριστώ Τότεναμ, σας ευχαριστώ οπαδοί της Τότεναμ.» Με αυτά τα λόγια σε ένα βίντεο που ανέβασε στα social media ο Χάρι Κέιν αποχαιρέτησε τους φίλους της Τότεναμ.

Hard to put into words how to say goodbye to a club and fans who have done so much for me in my career. You will always be in my heart. Thank you Tottenham, thank you Tottenham fans. ?? pic.twitter.com/L662cyax7p