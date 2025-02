Μπάμπης Κωστούλας: Το μεγάλο αφιέρωμα του “Goal” που τον συγκρίνει με τον Μπατιστούτα

Θα ήταν αδύνατο, λοιπόν, να μην προσελκύσει μνηστήρες γύρω από το όνομά του, μετά τις εξαιρετικές του επιδόσεις. Η πιο πρόσφατη κρούση που φημολογείται πως δέχθηκε ο Ολυμπιακός ήταν από τις Άστον Βίλα και Άρσεναλ, ωστόσο στο παρελθόν ο Μπάμπης Κωστούλας συνδέθηκε ακόμα και με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Με αφορμή, λοιπόν, τον χαμό που έχει προκαλέσει ο 17χρονος, η δημοφιλής ιστοσελίδα “Goal” προχώρησε σε εκτενές αφιέρωμα. Αυτό έφερε τον τίτλο: «Γιατί ο 17χρονος “Μπαμπιστούτα” του Ολυμπιακού προσελκύει την προσοχή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Ρεάλ Μαδρίτης».

Μάλιστα, το ΜΜΕ από την Αγγλία αναρωτήθηκε αν ο Κωστούλας μπορεί να γίνει ο νέος Φιρμίνο και αφορμή στέκονται τα χαρακτηριστικά του παίκτη.

«Ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού είναι ένας παίκτης που μπορεί να λειτουργήσει σε πολλές θέσεις στη γραμμή κρούσης και απολαμβάνει τις μονομαχίες. Υπό αυτή την έννοια, έχει την ίδια κοψιά με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο, ο οποίος αποτέλεσε μία καλτ φιγούρα της Λίβερπουλ μεταξύ 2015 και 2023» ανέφερε μεταξύ άλλων το “Goal”.

At just 17, Charalampos Kostoulas is earning comparisons to Gabriel Batistuta after breaking records at Olympiacos ????

Now, Man Utd & Real Madrid are among the clubs tracking his progress ahead of the summer ???