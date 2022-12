Μπάσκετ-Euroleague (16η αγωνιστική): Τρίτη νίκη στη σειρά για Ολίμπια Μιλάνο και Παρτίζαν

Τα δεκάλεπτα: 29-22, 50-43, 71-60, 90-79

Η Παρτίζαν έχει βρει πλέον φόρμα και ρυθμό και το επιβεβαιώνει στα παρκέ της Euroleague, φτάνοντας στην τρίτη σερί νίκη της. Τελευταίο «θέμα» των Σέρβων -μετά τις τουρκικές Αναντολού Εφές και Φενερμπαχτσέ- ήταν η Μπάγερν Μονάχου την οποία νίκησαν με 83-77 στην «Stark Arena» στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 7-9. Στο 5-11 πλέον οι Γερμανοί που γνώρισαν τη δεύτερη σερί ήττα τους.

