Μπάσκετ-Euroleague (3η αγωνιστική): «Μπαμ» της Βαλένθια στην Πόλη, πρώτη νίκη για την Ζαλγκίρις - Βίντεο

H Βαλένθια πέρασε νικηφόρα με 92-91 από το «σπίτι» της πρωταθλήτριας Ευρώπης, πανηγυρίζοντας με ένα τεράστιο «διπλό» την πρώτη εφετινή επιτυχία της. «Ήρωας» της αναμέτρησης ο Κρις Τζόους, ο οποίος αξιοποίησε στο έπακρο το φάουλ που κέρδισε από τον Ροντρίγκ Μπομπουά και ευστοχώντας και στις δύο βολές στα 5΄΄ έγραψε το τελικό 92-91, καθώς το λάθος του Ελάια Μπράιαντ στην τελευταία επίθεση της Αναντολού Εφές δεν της επέτρεψε να απαντήσει.

Εκτός της ψυχραιμίας σε όλο το 40λεπτο, οι «νυχτερίδες» εξαργύρωσαν τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας τους στο τρίποντο (48,5%), ευστοχώντας σε 16 στον αγώνα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς με 20 πόντους, ενώ από την Αναντολού, η οποία υποχώρησε στο 1-2, ξεχώρισε ο Βασίλιε Μίτσιτς με 22 πόντους και 8 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 45-45, 68-66, 91-92

Στο Κάουνας, η Ζαλγκίρις κατάφερε να προστατεύσει την έδρα της από την μαχητικότατη Βίρτους Μπολόνια, στην βραδιά που ήταν αφιερωμένη στον Παούλιους Γιανκούνας, ο οποίος είδε την φανέλα του με το Νο13 να αποσύρεται.

Οι Λιθουανοί επικράτησαν με 68-65 των Ιταλών, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 1-2, ενώ υποχρέωσαν την Βίρτους στη δεύτερη ήττα της και όλα αυτά σε μία βραδιά που μέτρησαν μόλις 3/21 τρίποντα!

