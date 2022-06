Μπάσκετ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκαλύπτει το Nike Zoom Freak 4

Με αυτό τον τρόπο γιορτάζεται η πρεμιέρα του Rise, της βιογραφικής ιστορίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του, στο Disney+.

Η Nike Basketball γιορτάζει την πρεμιέρα του Rise, της βιογραφικής ιστορίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και της οικογένειάς του, στο Disney+, αποκαλύπτοντας παράλληλα το Nike Zoom Freak 4.

Ο διάδοχος του Zoom Freak 3, είναι το τέταρτο χαρακτηριστικό αθλητικό παπούτσι του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Διαθέτει χαμηλότερο προφίλ από τις προηγούμενες εκδόσεις, όπως και μεγάλο ανάστροφο Swoosh στο πλαϊνό πλαίσιο. Από τεχνικής άποψης, διακρίνεται ένα Zoom Air pod στο μπροστινό μέρος του ποδιού.

FIRST LOOK: Giannis unveils his upcoming Nike Zoom Freak 4 ?? Reverse Swoosh reads: “The One Who Believed Would Become The Unbelievable” pic.twitter.com/7yi8a64xe9 — Nick DePaula (@NickDePaula) June 29, 2022

Το παπούτσι γιορτάζει το ταξίδι του Greek Freak από το άγνωστο στο απίστευτο, όπως αναφέρει και το ανάποδο πλαϊνό μήνυμα στο νέο μοντέλο «The One Who Believed Would Become The Unbelievable» (Αυτός Που Πίστεψε Ότι Μπορεί Να Γίνει Ο Απίστευτος).