Μπάσκετ-Παναθηναϊκός: «Χαιρέτησε» πρώτος ο Πάρις Λι

Το περασμένο καλοκαίρι ο βραχύσωμος πόιντ γκαρντ είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, ενώ το «τριφύλλι» διατηρούσε το δικαίωμα να το «σπάσει» πρόωρα, καταβάλλοντας ένα μικρό ποσό. Όπερ και εγένετο, με τον παίκτη να μένει ελεύθερος για να επιλέξει τον επόμενο «σταθμό» της καριέρας του.

.@_plee1 , it was a pleasure! ??

Good luck in your next career step! ??#WeTheGreens#paobcpic.twitter.com/XzeA7CV9nJ