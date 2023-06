Μπάσκετ: Τόμπσον και Τόμπσον, δύο δίδυμα αδέλφια γράφουν Ιστορία στο ΝΒΑ

Ο Αμέν Τόμπσον και ο Ασάρ Τόμπσον έγιναν τα πρώτα αδέλφια που επιλέχθηκαν στο TOP 10 του ίδιου Draft. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πρόκειται για δίδυμα αδέρφια, που έχουν το ίδιο ύψος, το ίδιο βάρος (διαφέρουν μόλις κατά ένα κιλό), αγωνίζονται στην ίδια θέση και φυσικά είναι... ολόιδιοι.

Ωστόσο κάπου εδώ χωρίζουν οι δρόμοι τους, αφού ο Αμέν επελέγη στο νούμερο 4 απ' τους Χιούστον Ρόκετς και ο Ασάρ στο νούμερο 5 απ' τους Ντιτρόιτ Πίστονς. Οι αδερφοί Τόμπσον γεννήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου 2003, έχουν ύψος 2,01μ., βάρος 99 και 100 κιλά, αντίστοιχα, και αγωνίζονται στις θέσεις των γκαρντ.

Chills watching this! Getting drafted into the NBA is amazing in itself, & being in the NBA with your brother is even more amazing - but getting drafted back-to-back with your twin brother as the 4th & 5th picks is just - wow, so incredible. Congrats the to Thompson twins fr! pic.twitter.com/X6VFhdkq7f