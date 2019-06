«Μπέρδεμα» με Ντένμον στον Παναθηναϊκό - Διαψεύδει τη συμφωνία

ΠΗΓΗ: filathlos

«Περισσότερο από επίσημο: Ο Μάρκους Ντένμον είναι free agent και θα αποφασίσει για το που θα συνεχίσει την καριέρα του τις επόμενες ημέρες. Δεν έχει συμβόλαιο με καμία ομάδα, ούτε με τον πρωταθλητή Ελλάδας, Παναθηναϊκό! Όλες οι πληροφορίες για την υπογραφή του είναι ψεύτικες».

More than official - Marcus Denmon is free agent, and he ll decide where he ll continue his career in upcoming days! He hasnt valid contract with any of the teams, including Greek champions, BC Panathinaikos! All the information about his signing with any of the teams is false!