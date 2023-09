Μπράντον Χάντερ: Πέθανε σε ηλικία 42 ετών ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού

Οι Μάτζικ από την πλευρά τους, αντέδρασαν στην θλιβερή είδηση με το σχόλιο: «Με τρομερή λύπη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του πρώην συμπαίκτη μας, Μπράντον Χάντερ. Στέλνουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλη την οικογένεια Χάντερ».

Ο πρώην πόιντ γκαρντ του NBA Τι Τζέι Φορντ μίλησε επίσης για τον θάνατο του Χάντερ, λέγοντας στο Instagram του: «Έχασα άλλον έναν καλό αδελφό. Να είσαι ήσυχος φίλε μου».

Τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά.

Ο παλαίμαχος φόργουορντ, είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από την θητεία του στον Παναθηναϊκό, το 2006.

