ΜVP για τον Ιανουάριο στη Euroleague ο Σάσα Βεζένκοφ - Real.gr

Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον Ιανουάριο στη Euroleague. Ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού οδήγησε την ομάδα του Πειραιά σε 6 νίκες στα επτά ματς που έδωσε τον πρώτο μήνα του 2026.

Σ’ αυτό το διάστημα, δηλαδή από την 19η έως και την 25η αγωνιστική, ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ είχε μέσο όρο 23,6 πόντους ανά αγώνα, ενώ εκτός από πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης αυτή την περίοδο, συγκέντρωσε και τον υψηλότερο μέσο όρο σε βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης, με 29 βαθμούς.

«Το μόνο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό και το μόνο πράγμα που με νοιάζει με το P.I.R. και το PIR (σ.σ. σύστημα αξιολόγησης) είναι ο Πειραιάς», δήλωσε ο Σάσα Βεζένκοφ. «Αγωνιζόμαστε για αυτό, πετυχαίνουμε με αυτό, αποτυγχάνουμε με αυτό, αλλά αυτό είναι μόνο στο μυαλό μου,» πρόσθεσε. Για να καταλήξει: «Αυτό που κάνω κάθε μήνα, κάθε ημέρα, στην προπόνηση, πίσω από τα φώτα, αυτό που κάνω για να ζήσω, αυτό προσπαθώ να κάνω, να δουλεύω σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίζει παιχνίδια και ελπίζω να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής».

Ευστόχησε σε 20 τρίποντα ισοφαρίζοντας το σχετικό ρεκόρ εύστοχων τρίποντων σε έναν μήνα, ενώ μέτρησε 29/30 βολές. Είχε μέσο όρο 6,7 ριμπάουντ, η 8η καλύτερη επίδοση τον Ιανουάριο, ενώ είχε το υψηλότερο συν/πλην από όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν και στα επτά παιχνίδια αυτόν τον μήνα με +11,7.

O Βεζένκοφ σκόραρε μίνιμουμ 20 πόντους σε έξι από τα επτά παιχνίδια και έπιασε τους 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης τέσσερις φορές. Ο Ιανουάριος ξεκίνησε με μια επιβλητική εμφάνιση στο ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» της 19ης αγωνιστικής, όταν σημείωσε 24 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ, οδηγώντας τον Ολυμπιακό σε εκτός έδρας νίκη με 82-87 επί του Παναθηναϊκού, στο Telekom Center Athens.

Αναδείχτηκε MVP της 21ης αγωνιστικής, όταν οδήγησε τον Ολυμπιακό σε μια εντός έδρας νίκη με 95-80 επί της Μπάγερν Μονάχου, μετρώντας 25 πόντους με μόνο δύο άστοχα σουτ και τελείωσε με PIR 35 βαθμούς.

Ο Βεζένκοφ πέτυχε 28 πόντους, ρεκόρ σεζόν, στη νίκη του Ολυμπιακού, για την 23η αγωνιστική επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο με double-double (20 πόντους και 11 ριμπάουντ) στην εντός έδρας νίκη επί ττης Μπαρτσελόνα, για την 25η αγωνιστική.

Αυτή είναι η 5η φορά που ο Σάσα Βεζένκοφ αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης ενός μήνα στη Euroleague. Ισοφάρησε δηλαδή τον Μάικ Τζέιμς, με τον οποίο βρίσκονται στη 2η θέση του σχετικού πίνακα. Μόνο Ο Νίκολα Μίροτιτς μετρά περισσότερα βραβεία MVP για έναν μήνα, με 7.