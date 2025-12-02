Μυστήριο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Έσβησε τις φωτογραφίες με τους Μπακς από τα social media - Real.gr

Μυστήριο επικρατεί στον κόσμο του NBA, μετά την απρόσμενη κίνηση του Έλληνα σταρ των Μιλγουόκι Μπακς να σβήσει απο τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram και το X τις φωτογραφίες από που έχουν σχέση με τα ελάφια.

Σημειώνεται πως το Instagram αποφάσισε να κρατήσει μόνο 13 post.

Από τους Μπακς έχει πλέον στο Instagram την μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2021 αλλά και του Κυπέλλου του 2024. Επιπλέον στο βιογραφικό του στα social media αναφέρει πλέον «Aθλητής NBA» και δεν υπάρχουν οι Μπακς.

Αυτά συνέβησαν μετά την οδυνηρή ήττα των «Ελαφιών» τα ξημερώματα από τους τελευταίους στην κατάταξη της κανονικής περιόδου του ΝΒΑ, έως τώρα, Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, με 129-126.

Giannis deleted all his tweets since 2021 This is currently the last tweet on his TL 👀 https://t.co/vTxMX4B8Rx pic.twitter.com/D7HtEan3uJ — Lakers Lead (@LakersLead) December 2, 2025



Οι οπαδοί των Μπακς έχουν αρχίσει να ανησυχούν σχετικά με το μέλλον του Γιάννη στην ομάδα και κανείς δεν γνωρίζει τον λόγο αυτής της κίνησης.

Από το 2022 και μετά οι Μπακς δεν συνεχίζουν πέρα από τον 1ο γύρο των πλέι οφ, ενώ φέτος το ξεκίνημά τους είναι κάκιστο, αφού έχουν 13 ήττες και 9 νίκες και είναι στην 11η θέση της βαθμολογίας στην Ανατολή.

Ήδη εδώ και δύο χρόνια έχουν αναπτυχθεί φήμες για ανταλλαγή. Οι Νικς φιγουράρουν στα περισσότερα δημοσιεύματα ενώ αλλά τον ήθελαν μαζί με Ντόντσιτς και ΛεΜπρον στους Λέικερς.

Στο Instagram του κράτησε και φωτογραφία από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 με την Εθνική Ελλάδας.

O Γιάννης που ξεπέρασε πριν από λίγες ημέρες τους 21.000 πόντους στο NBA είναι απελπιστικά μόνος τους στην ομάδα του Μιλγουόκι την οποία οδήγησε στο πρώτο της πρωτάθλημα μετά την εποχή του Τζαμπάρ.