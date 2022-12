«Μυθικό» deal: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ με 500 εκατ. για 2,5 χρόνια

Το μεγάλο deal έγινε γνωστό από τους λογαριασμούς της Αλ Νασρ στα social media. «Ο μεγαλύτερος αθλητής του κόσμου υπέγραψε κι επίσημα», αναφέρει το σχετικό tweet, με τον Ρονάλντο να φωτογραφίζεται κρατώντας τη νέα φανέλα του με το νούμερο "7", ποζάροντας στις φωτογραφίες μαζί με τον πρόεδρο του συλλόγου, Μουσαλί αλ Μουαμάρ.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFCpic.twitter.com/oan7nu8NWC