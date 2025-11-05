Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός κόντρα στον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα - Real.gr

Η 9η αγωνιστική της Euroleague ξεκινά απόψε (5/11) με μία αναμέτρηση. Ο Ερυθρός Αστέρας θα υποδεχθεί στην «Belgrade Arena» τον Παναθηναϊκό (21:00).

Οι «πράσινοι» θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες μετά την ήττα από τη Μονακό, ενώ ο Ερυθρός θέλει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό, μετά την επικράτηση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Εργκίν Αταμάν θα χρειαστεί να κάνει αρκετές… αλχημείες και να χρησιμοποιήσει ευρύ ροτέισον, προκειμένου να διαχειριστεί τις απουσίες που υπάρχουν στην ομάδα του. Συγκεκριμένα, οι Χολμς και Γιουρτσεβέν δεν υπολογίζονται, όπως και ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος παρ’ όλα αυτά ταξίδεψε με την ομάδα στη Σερβία με δική του πρωτοβουλία. Μεταξύ άλλων, εκτός μένει και πάλι ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ενώ διαθέσιμος θα είναι κανονικά ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

Συνεπώς, ο Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του μόλις δώδεκα υγιείς παίκτες. Οι διαθέσιμοι είναι οι εξής: Σορτς, Τολιόπουλος, Σλούκας, Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Ρογκαβόπουλος, Οσμάν, Χουάντσο, Σαμοντούροφ, Μήτογλου και Κουζέλογλου.

Το «τριφύλλι» βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 5-3, ενώ οι Σέρβοι είναι 2οι με ρεκόρ 6-2.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr