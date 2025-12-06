Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη Super League θέλει ο Ολυμπιακός - Real.gr

Με δύο αναμετρήσεις σε Καραϊσκάκη και Πανθεσσαλικό ανοίγει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος οδεύει στο φινάλε του, με τον Ολυμπιακό να κρατά στα χέρια του τον άτυπο τίτλο του “πρωταθλητή χειμώνα”.

Οι Πειραιώτες θέλουν να διατηρηθούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, δίνοντας συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους στη φιλοξενία του ΟΦΗ (17:00), στο ματς που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει ξανά στους Ποντένσε και Τσικίνιο, αλλά όχι στους τραυματίες Ρέτσο και Πασχαλάκη, τη στιγμή που οι Κρητικοί βρίσκονται με τη… θηλιά στον λαιμό, ενώ ο Χρήστος Κόντης έχει τιμωρημένους τους Σαλσέδο, Αποστολάκη και τραυματία τον Νέιρα.

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα – Μουζακίτης, Έσε – Γιαζίτζι, Ζέλσον – Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

ΟΦΗ (Κόντης): Χριστογεώργος – Γκονζάλεθ, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης – Καραχάλιος, Ανδρούτσος – Σενγκέλια, Θεοδοσουλάκης, Νους – Φούντας.

Στον Βόλο η τοπική ομάδα περιμένει την Κηφισιά (20:30) σε μία πολύ ενδιαφέρουσα, όσο και αμφίρροπη μάχη, με στόχο το τρίποντο που θα φέρει την ομάδα του Φεράντο μόνη στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η Κηφισιά έρχεται από την εμφατική νίκη επί του Πανσερραϊκού και θέλει να δώσει συνέχεια για να εδραιωθεί στην πρώτη οκτάδα.

Βόλος (Φεράντο): Σιαμπάνης – Μύγας, Χέρμανσον, Κάργας, Τασιούρας – Μαρτίνες, Κόμπα – Πίντσι, Τζόκα, Λάμπρου – Μακνί.

Κηφισιά (Λέτο): Ραμίρες – Σιμόν, Πετκόφ, Πόκορνι, Λαρουσί – Έμπο, Πέρεθ, Πόμπο – Παντελίδης, Μουσιόλικ, Τεττέη.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός – ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

20:30 Βόλος – Κηφισιά (Cosmote Sport 2HD)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός (Novasports 2HD)

17:30 ΑΕΛ – Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

19:30 ΠΑΟΚ – Άρης (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ – Ατρόμητος (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός (Novasports Prime)

