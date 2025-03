Ναν: «Έπρεπε να έχω περισσότερα βραβεία MVP» – Αποθέωσε τον Βεζένκοφ - Real.gr

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του Φεβρουαρίου στην Euroleague και στο βίντεο-αφιέρωμα εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε ήδη να έχει κατακτήσει περισσότερα βραβεία MVP, ενώ δεν παρέλειψε να αποθεώσει τον Σάσα Βεζένκοφ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην EuroLeague:

Για το βραβείο του MVP του Φεβρουαρίου:

«Είναι τιμή για μένα. Παίξαμε πολύ καλά τον Φεβρουάριο. Ήταν ένας μικρός μήνας λόγω της διακοπής, αλλά τα τρία παιχνίδια που δώσαμε ήταν εξαιρετικά και καταφέραμε να πάρουμε σημαντικές νίκες. Είναι πραγματικά τιμητικό να αναδεικνύομαι MVP του μήνα.

Νομίζω ότι το έχετε παρατηρήσει και το έχω ξαναπεί: ο Δεκέμβριος ήταν ένας σπουδαίος μήνας για μένα. Δεν πήρα τότε το βραβείο του MVP, αλλά θεωρώ ότι το άξιζα. Τον Ιανουάριο είχα ένα-δύο παιχνίδια όπου η απόδοσή μου ήταν κάπως χαμηλότερη, οπότε καταλαβαίνω γιατί δεν το κατέκτησα. Παρ’ όλα αυτά, νιώθω ότι θα έπρεπε ήδη να έχω περισσότερα βραβεία MVP. Ανυπομονώ για όσα έρθουν στο μέλλον».

Για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε:

«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για εμάς, μια πραγματική “διαβολοβδομάδα”, με πρώτο παιχνίδι απέναντι στη Φενέρμπαχτσε. Είχαμε καθαρό μυαλό, σωστή ψυχολογία και θέληση να πάρουμε τη νίκη και τα καταφέραμε».

Για τον κόσμο στο ΟΑΚΑ:

«Είναι πραγματικά ξεχωριστό να παίζεις μπροστά στους φιλάθλους μας στα παιχνίδια της EuroLeague. Κάθε βράδυ δημιουργούν μια απίστευτη ατμόσφαιρα. Ακόμα και στο προηγούμενο εκτός έδρας παιχνίδι, που χάσαμε, ήταν εκεί και μας στήριξαν. Αυτή η στήριξη μάς έδωσε κίνητρο, οπότε η νίκη που πετύχαμε ήταν μια δήλωση».

Για το πώς νιώθει στα τελευταία λεπτά κάθε ματς:

«Δεν πιστεύω ότι αυτό αποτελεί έκπληξη για κανέναν. Δουλεύω σκληρά και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι μου. Όταν το ματς φτάνει στην κρίσιμη στιγμή, στη “clutch time”, θέλω την μπάλα στα χέρια μου. Αυτές είναι οι στιγμές μου, γι’ αυτές με υπέγραψαν».

Για τον Σάσα Βεζένκοφ:

«Είναι ένας υπέροχος παίκτης, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι και ένας υπέροχος άνθρωπος. Από τον λίγο καιρό που τον έχω δει να παίζει, ό,τι κάνει είναι εντυπωσιακό. Για να είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν χαίρεται να τον αντιμετωπίζει, γιατί είναι ένας πολύ επιδραστικός παίκτης, ένας κυρίαρχος στο γήπεδο, με μοναδικά χαρακτηριστικά που δεν βρίσκεις εύκολα».

Για τον φίλαθλο του Παναθηναϊκού που έκανε τατουάζ το πρόσωπό του:

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι ένας φίλαθλος θα έκανε τατουάζ με το πρόσωπό μου. Ήταν κάτι σαν… τον Μάικλ Τζόρνταν!» (γέλια). «Πολλοί έχουν τον ΛεΜπρόν, τον Κάρι, αλλά οι περισσότεροι έχουν τον Τζόρνταν. Είναι σαν να είμαι το νούμερο 3! Συνεχίστε να με σχεδιάζετε!»

We sat down with the MVP of the month of February @nunnbetter_ in Athens…

Hear him out 🗣️ pic.twitter.com/JEAL7na5H0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2025