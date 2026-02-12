Nations League 2026/27: Με... θηρία στον 2ο όμιλο της League A η Ελλάδα - Real.gr

Quantcast
20:11, 12/02/2026
Nations League 2026/27: Με… θηρία στον 2ο όμιλο της League A η Ελλάδα

  • Η Εθνική Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.
  • Η Ελλάδα είχε πανηγυρίσει τον Μάρτιο του 2025 για πρώτη φορά την άνοδό της στη League A, με τη μεγάλη νίκη που σημείωσε επί της Σκωτίας με 3-0.
  • Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου 2026, με τις 8 καλύτερες ομάδες της League A να διεκδικούν την πρόκριση στην τελική φάση του EURO μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο του 2027.

Τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η Εθνική Ελλάδας στον 2ο όμιλο της League A του Nations League 2026/27, μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 12 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Η Ελλάδα πανηγύρισε τον Μάρτιο του 2025 για πρώτη φορά την άνοδό της στη League A, με τη μεγάλη νίκη που σημείωσε στη Γλασκώβη επί της Σκωτίας με 3-0.

Η φάση των ομίλων θα ξεκινήσει με παρατεταμένο διεθνές «παράθυρο» από 24 Σεπτεμβρίου έως 6 Οκτωβρίου 2026, κατά το οποίο οι ομάδες θα δώσουν πολλά ματς σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πρέπει να σημειωθεί πως μετά τη φάση των ομίλων –που ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2026- οι 8 καλύτερες ομάδες της League A θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην τελική φάση του EURO μέσω των προημιτελικών τον Μάρτιο 2027.

Την ελληνική αποστολή στην κλήρωση εκπροσώπησαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, η Εκτελεστική Γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, οι τεχνικοί διευθυντές των εθνικών ομάδων, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης και βεβαίως ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η Κύπρος, που συμμετέχει στη League C, κληρώθηκε στον 2ο όμιλο με το Μαυροβούνιο, την Αρμενία και τη Λετονία ή το Γιβραλτάρ. Το πλήρες πρόγραμμα αγώνων θα καταρτιστεί μετά την κλήρωση και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 13/02.

Αναλυτικά τα γκρουπ στη League A όπου βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι όμιλοι στις άλλες Leagues:

LEAGUE A

1ος Όμιλος

Γαλλία

Ιταλία

Βέλγιο

Τουρκία

 

2ος Όμιλος

Γερμανία

Ολλανδία

Σερβία

ΕΛΛΑΔΑ

 

3ος Όμιλος

Ισπανία

Κροατία

Αγγλία

Τσεχία

 

4ος Όμιλος

Πορτογαλία

Δανία

Νορβηγία

Ουαλία

 

LEAGUE B

1ος Όμιλος

Σκωτία

Ελβετία

Σλοβενία

Βόρεια Μακεδονία

 

2ος Όμιλος

Ουγγαρία

Ουκρανία

Γεωργία

Βόρεια Ιρλανδία

 

3ος Όμιλος

Ισραήλ

Αυστρία

Ιρλανδία

Σουηδία

 

4ος Όμιλος

Πολωνία

Βοσνία

Ρουμανία

Κόσοβο

 

LEAGUE C

 

1ος Όμιλος

Αλβανία

Φινλανδία

Λευκορωσία

Σαν Μαρίνο

 

2ος Όμιλος

Μαυροβούνιο

Αρμενία

Κύπρος

Λετονία ή Γιβραλτάρ

 

3ος Όμιλος

Καζακστάν

Σλοβακία

Νησιά Φερόε

Μολδαβία

 

4ος Όμιλος

Ισλανδία

Βουλγαρία

Εσθονία

Λουξεμβούργο ή Μάλτα

 

LEAGUE D

1ος Όμιλος

Γιβραλτάρ ή Λετονία

Μάλτα ή Λουξεμβούργο

Ανδόρρα

 

2ος Όμιλος

Λιθουανία

Αζερμπαϊτζάν

Λιχτενστάιν

