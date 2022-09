Nations League: Ανατροπή με Σπόραρ η Σλοβενία - Επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας

Έχοντας στο αρχικό της σχήμα τους τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού (Βέρμπιτς, Τσέριν και Σπόραρ) και τον τελευταίο να σκοράρει, η Σλοβενία επικράτησε με 2-1 της Νορβηγίας, η οποία μέχρι το 69ο λεπτό είχε το προβάδισμα με το γκολ του Ερλινγκ Χάαλαντ.

Οι γηπεδούχοι, όμως, ισοφάρισαν με τον σέντερ φορ του Παναθηναϊκού και με το γκολ του στράικερ της Σάλτσμπουργκ, Μπέντζαμιν Σέσκο, πήραν τη μεγάλη νίκη, που προς το παρόν τους δίνει το «πάνω χέρι» στη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού στη League C.

Πλέον, η Νορβηγία, έμεινε στην κορυφή του 4ου ομίλου με 10 βαθμούς, αλλά η Σερβία έχει την «χρυσή» ευκαιρία να την «πιάσει» στο «ρετιρέ», αρκεί στις 21:45 να επικρατήσει εντός έδρας της Σουηδίας. Εφόσον συμβεί αυτό η πρωτιά του γκρουπ θα παιχτεί την προσεχή εβδομάδα στο Όσλο, όπου η Νορβηγία θα φιλοξενήσει τους Σέρβους.

Ο Βέρμπιτς αντικαταστάθηκε στο 71΄ από τον Λόβριτς, ο Σπόραρ στο 88΄ από τον Κρινγκόι, ενώ ο Τσέριν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων παραχώρησε την θέση του στον Στάνκοβιτς. Σε όλο το ματς αγωνίστηκε ο μέσος του ΠΑΟΚ, Γιασμίν Κούρτιτς.

